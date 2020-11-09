Ориентация на клиента, правильное финансовое планирование, инвестиции в команду и работа в рамках закона. Это лишь некоторые из принципов, благодаря которым стала успешной компания «ШвидкоГроші», представленная на рынке микрокредитования уже 10 лет.

«Пример нашей работы показывает, что на первое место, чтобы не случилось, всегда необходимо ставить клиента и его потребности. Именно поэтому мы пытаемся выстроить долгосрочные отношения с людьми, которые к нам обращаются. Если надо, мы ищем компромиссы, помогаем клиенту выйти на путь решения проблемы. Компании не должны бояться проявлять такую лояльность. Ведь мы работаем именно для потребителя – для человека, которому не хватает небольшой суммы денег на необходимые вещи в данный момент», - рассказывает директор компании Александр Холод.

По его словам, в «ШвидкоГроші» никогда не используют так называемые «звездочки в договорах», когда некоторые условия прописываются внизу мелким шрифтом, и человек может их не заметить. «Только максимально прозрачные условия могут обеспечить успех компании», - подчеркивает Александр Холод.

В целом за 10 лет работы у компании «ШвидкоГроші» сформировались свои тренды, которые выделяют ее на фоне других.

формат быстрого займа – оформление за 20 минут: доступный продукт, много отделений по всей стране;

ограничение размеров неустойки. Если начислять клиенту огромные проценты - это не приведет ни к чему хорошему;

прозрачные условия предоставления услуг.

Еще один важный нюанс, который также способствует развитию, это перевод споров в судебное поле. На счету компании «ШвидкоГроші» - 99% выигранных дел по вопросам задолженности, признанию договора недействительным и т.д.

Чтобы стать успешной, компания приложила много усилий, но никогда не боялась и не боится развиваться, вкладывать деньги в своих сотрудников, создавать для них хорошие условия, и главное - двигаться в ногу с требованиями времени.

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Автор: УНИАН