Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачила масштабную схему уклонения от уплаты налогов.
Как сообщила пресс-служба ГФС, данная схема позволила в течение 2018-2019 годов сформировать фиктивный налоговый кредит по НДС на общую сумму 260 млн грн.
Читайте такжеСБУ раскрыла миллионную схему c удобрениями из России
«Так, в ходе досудебного расследования установлено, что рядом предприятий реального сектора экономики, принадлежащих одному владельцу, в течение 2018-2019 годов сформирован схематично налоговый кредит по НДС на общую сумму 260 млн грн», - сказано в сообщении.
Отмечается, что представители указанных предприятий приобретали сельскохозяйственную продукцию у жителей сел и владельцев частных усадеб за наличные средства. В дальнейшем покупку такой продукции документально оформляли, как якобы приобретенную у предприятий - юридических лиц. Существовали же такие предприятия лишь на бумаге.
В ходе следственных действий были допрошены руководители указанных фиктивных компаний, которые подтвердили свою непричастность к их созданию и функционированию.
Обыски
«В результате были проведены обыски в Кировоградской области и в Киеве. В ходе обысков изъяты наличные средства в сумме почти 45 млн гривен, которые предназначались для приобретения сезонного урожая - зерновых культур. А также было изъяты 10 печатей подконтрольных предприятий и бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность», - сообщили в ГФС.
Разоблачение конвертационных центров
- 7 августа 2020 года в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.
- 24 июля 2020 года СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.
- 7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.
- 17 июля 2017 года Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram