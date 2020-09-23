Схема позволила в течение 2018-2019 годов сформировать фиктивный налоговый кредит по НДС на общую сумму 260 млн грн.

Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачила масштабную схему уклонения от уплаты налогов.

Как сообщила пресс-служба ГФС, данная схема позволила в течение 2018-2019 годов сформировать фиктивный налоговый кредит по НДС на общую сумму 260 млн грн.

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«Так, в ходе досудебного расследования установлено, что рядом предприятий реального сектора экономики, принадлежащих одному владельцу, в течение 2018-2019 годов сформирован схематично налоговый кредит по НДС на общую сумму 260 млн грн», - сказано в сообщении.

Отмечается, что представители указанных предприятий приобретали сельскохозяйственную продукцию у жителей сел и владельцев частных усадеб за наличные средства. В дальнейшем покупку такой продукции документально оформляли, как якобы приобретенную у предприятий - юридических лиц. Существовали же такие предприятия лишь на бумаге.

В ходе следственных действий были допрошены руководители указанных фиктивных компаний, которые подтвердили свою непричастность к их созданию и функционированию.

Обыски

«В результате были проведены обыски в Кировоградской области и в Киеве. В ходе обысков изъяты наличные средства в сумме почти 45 млн гривен, которые предназначались для приобретения сезонного урожая - зерновых культур. А также было изъяты 10 печатей подконтрольных предприятий и бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность», - сообщили в ГФС.

Разоблачение конвертационных центров

7 августа 2020 года в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.

24 июля 2020 года СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.

7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.

17 июля 2017 года Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен.

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Автор: Екатерина Жирий