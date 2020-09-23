В схеме были задействованы фиктивные предприятия / фото УНИАН Владимир Гонтар

Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачила масштабную схему уклонения от уплаты налогов.

Как сообщила пресс-служба ГФС, данная схема позволила в течение 2018-2019 годов сформировать фиктивный налоговый кредит по НДС на общую сумму 260 млн грн.

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«Так, в ходе досудебного расследования установлено, что рядом предприятий реального сектора экономики, принадлежащих одному владельцу, в течение 2018-2019 годов сформирован схематично налоговый кредит по НДС на общую сумму 260 млн грн», - сказано в сообщении.

Отмечается, что представители указанных предприятий приобретали сельскохозяйственную продукцию у жителей сел и владельцев частных усадеб за наличные средства. В дальнейшем покупку такой продукции документально оформляли, как якобы приобретенную у предприятий - юридических лиц. Существовали же такие предприятия лишь на бумаге.

В ходе следственных действий были допрошены руководители указанных фиктивных компаний, которые подтвердили свою непричастность к их созданию и функционированию.

Обыски

«В результате были проведены обыски в Кировоградской области и в Киеве. В ходе обысков изъяты наличные средства в сумме почти 45 млн гривен, которые предназначались для приобретения сезонного урожая - зерновых культур. А также было изъяты 10 печатей подконтрольных предприятий и бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность», - сообщили в ГФС.

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Автор: Екатерина Жирий