Отечественный опыт свидетельствует об отсутствии прямой корреляции между защищенностью марки акцизного налога и объемом теневого рынка табачных изделий.

Кабмин намерен ввести голограмму в качестве дополнительного защитного элемента акцизных марок для алкогольных и табачных изделий, чтобы снизить уровень нелегального рынка.

Однако эксперты говорят, что, во-первых, голограмма никак не повлияет на нелегальное производство и торговлю, и, во-вторых, это противоречит планам самого правительства и парламента ввести электронную акцизную марку вместо бумажной. Настоящая цель марки – дать заработать деньги компании с орбиты скандального концерна ЕДАПС. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, государственный полиграфкомбинат "Украина", печатающий марки, сообщил, что марка для табачных изделий с голограммой будет стоить 25 копеек, для алкоголя – 44 копейки (сейчас 9 и 19 копеек соответственно). Рост цены почти в три раза вызвал негативную реакцию бизнеса.

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По данным исследования рынка нелегальных сигарет, которое на постоянной основе производится компанией KANTAR Украина, в феврале 2023 года доля нелегальных сигарет достигла 20,2% от общего объема рынка. При этом более 2/3 нелегальной продукции – это сигареты без марок и с поддельными марками.

"Отечественный опыт свидетельствует об отсутствии прямой корреляции между защищенностью марки акцизного налога и объемом теневого рынка табачных изделий", – говорит генеральный директор ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.

Так, доля нелегальных сигарет выросла с 2,7% общего объема рынка в 2010 году до 8,5% в 2013-м, несмотря на то, что все эти годы на марках были голограммами.

Алина Шолохман, исполнительный директор ассоциации "Укргорілка", сообщила, что доля нелегального алкогольного рынка, по разным оценкам, сейчас составляет 38-40%. По ее мнению, не только защищенность марки, а даже само наличие марки не влияет на теневой рынок.

По ее словам, полиграфкомбинат "Украина" печатает акцизные марки, однако сама голограмма является интеллектуальной собственностью третьих лиц (компаний), которым государственное предприятие платит роялти.

В данном случае речь идет о компании Industrial Innovation Group, являющейся реинкарнацией ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система), известной тем, что до 2016 года была фактическим монополистом по изготовлению документов государственного образца.

Совладелицей Industrial Innovation Group является бывшая директор ЕДАПСа Ирина Обиденко – подруга нынешнего директора "Украины" Татьяны Бондаренко. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже не скрывал, что встречался с основателями компании и приветствовал ее вовлечение в проект "Государство в смартфоне".

По данным источников издания, само руководство "Украины" и является инициатором внедрения голограммы.

"А если вспомнить, что в это время Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 8286 и № 8287, предусматривающие введение электронной акцизной марки (Е-акциз) и отмену бумажной акцизной марки как таковой, тогда становится еще менее понятным, для чего нужна голограмма", - заключает РБК-Украина