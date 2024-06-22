В 2025 году бюджетная ситуация в Украине еще больше ухудшится. Без пересмотра налогов не обойтись.
Об этом в интервью изданию delo.ua рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, необходимость в пересмотре налогов возникла "не только из-за роста расходов на армию, которые мы должны закрывать собственными силами, но из-за неопределенности с международной помощью" (отмечается, что интервью было записано еще до Саммита G7, – УНИАН).
В то же время Гетманцев подчеркнул, что пока "не готов озвучивать конкретные цифры и другие параметры".
"Необходимо дождаться предложений Кабинета Министров, которые мы впоследствии рассмотрим и поддержим", – объяснил он.
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "единственный дополнительный ресурс для наполнения госбюджета в текущих условиях можно привлечь за счет пересмотра ставок двух основных налогов – НДС и НДФЛ (военного сбора)".
"И все должно произойти очень быстро. То есть, принимаем соответствующие законодательные изменения и в этом же году вводим новые налоговые ставки в действие", – добавил Гетманцев.
Пересмотр налогов в Украине
В конце мая стало известно, что государственному бюджету Украины грозит серьезный дефицит. Правительство рассматривает повышение налогов как возможность покрыть дефицит бюджета.
Как сообщал замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, параметры повышения военного сбора и НДС будут известны после июня. При этом он подчеркнул, что печатать деньги – не вариант, поскольку это нарушает договоренности с МВФ и это – "спираль смерти".