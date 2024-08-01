Отмечается, что маломощные зарядные станции также не попадают под действие нового закона.

Цены в Украине на повербанки и небольшие зарядные станции не будут падать. Они не подпадают под действие нового закона о таможне.

В Государственной таможенной службе Украины указали, что Законы об освобождении отдельных категорий товаров от уплаты таможенных платежей при ввозе в Украину 27 июля вступили в силу.

В соответствии с ними, товары, которые ввозятся в Украину и классифицируются по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД освобождаются от обложения ввозной пошлиной и НДС, кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А/ч.

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Таким образом портативная зарядная станция мощностью 200 ВТ/емкость 151 Вт/ч (40800 мАч) и повербанк мощностью 100 Вт и емкостью 40000мАч не подпадают под действие указанных Законов.

"В то же время, портативная зарядная станция мощностью 300 Вт, емкостью 256 Вт/ч подпадает под действие Законов. Отдельные литий-ионные ячейки емкостью менее 200 А/ч не подпадают под действие Законов", - подытожили таможенники.

Освобождение техниики от налогов и пошлин

16 июля народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Рада приняла законопроекты, которые содержат правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетикиЮ, а именно электрогенераторное оборудование, оборудование для ветро- и солнечной генерации и аккумуляторы, кроме аккумуляторов малой мощности.

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