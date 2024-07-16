Рада отменила налоговые и таможенные сборы для энергетического оборудования

Также отменены НДС и пошлина для машин механизированного разминирования.

Верховная Рада приняла в целом законопроекты №11258 и №11259 об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что принятые законопроекты содержат также правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики:

электрогенераторное оборудование;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме этого, освобождено от налогообложения оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

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"Также по инициативе волонтеров, в перечень льгот добавлены: тактические наушники специального военного назначения для наших военных", - добавил нардеп.

Освобождение военного оборудования и техники от налогов и пошлин

В июле 2023 года Верховная Рада приняла два закона, благодаря которым освободила от уплаты пошлины и налога на добавленную стоимость оптические устройства и антидронные ружья.

В мае того же года парламент принял два законопроекта, которые существенно облегчили работу для производителей дронов. Они предусматривали освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

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