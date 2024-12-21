Потеряли 60% за время войны: благодаря чему выживает украинская металлургия

Год для металлургии был тяжелым - цены на продукцию упали на 30-40%, а привлечение иностранных кредитов невозможно из-за высоких рисков. Несмотря на это, компания Метинвест Ахметова смогла выйти на 75% мощности своих предприятий, и уже планирует инвестиции, которые помогут после победы сразу запустить процессы модернизации. Об этом рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в интервью ThePage.

"Если говорить о металлургии, Группе удалось сохранить в производстве пять доменных печей - три на "Запорожстали" и две на "Каметстали", - и всю линейку проката. Эти металлургические заводы вышли примерно на 75% мощности по сравнению с ситуацией до полномасштабного вторжения. С учетом разрушенных комбинатов в Мариуполе металлургическое производство Метинвеста сегодня составляет порядка 35-40% от довоенных объемов. Металлурги поддерживают такие объемы производства за счет того, что у нас открылся экспорт через морские порты", - говорит Мироненко.

Он уточнил, что год компания начинала с достаточно скромными ожиданиями по производству - около 1 млн т железорудного сырья в месяц. Но работа портов обеспечила устойчивый спрос от металлургов в Украине, и на конец года удалось вышли на 1,6 - 1,7 млн т в месяц - впрочем, это лишь 40-50% мощности по сравнению с 2021 годом.

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"Сегодня работают три горно-обогатительных комбината Группы. Мы были вынуждены вывести в простой Ингулецкий комбинат - из-за высоких тарифов на импортную электроэнергию во время обесточиваний. Из-за специфики производственной цепочки и больших энергозатрат поддерживать его работу стало неэффективно. Всех работников с Ингульца распределяем по другим предприятиям Группы в Кривом Роге, чтобы не потерять костяк людей и иметь возможность возобновить производство, как только появятся условия для этого", - говорит Мироненко.

Он также отметил, что пока в Украине идет большая война, невозможно инвестировать в страну большие средства из-за рисков безопасности, и невозможность привлечения кредитного финансирования на территорию, где происходят боевые действия.

"Мы выбрали стратегию по поддержанию основного оборудования в надлежащем состоянии. В 2024-м объем инвестиций достиг около $670 млн на всех наших производственных площадках: Кривой Рог, Каменское, Запорожье и Покровск. Также мы выполняем все плановые ремонтные работы, и делаем определенные инвестиции, которые позволяют нам быстро стартовать с крупными проектами, как только это станет возможно", - резюмировал Мироненко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.