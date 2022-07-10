51% опрошенных частично возобновили свою деятельность после начала полномасштабной войны.

Почти половина (49%) украинского бизнеса ожидает прекращения активных боевых действий до конца года.

Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

Так, по результатам опроса, 15% компаний ожидают завершения активной фазы боевых действий до осени текущего года, а 34% - до зимы. При этом 22% респондентов считают, что активные боевые действия продолжатся до конца 2023 года, а 13% - что растянутся на годы.

Что касается продолжения деятельности, половина опрошенных (51%) работают частично, лишь 22% возобновили деятельность полностью, а 19% компаний приостановили функционирование. Следует отметить, что 6% респондентов начали ведение бизнеса после начала полномасштабной войны.

Опрос проводился 5-6 июля, в нем приняли участие 104 представителя украинской бизнес-аудитории.

Как сообщал УНИАН, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских предпринимателей возобновили свою работу с начала войны.

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