Других источников на сегодня нет, а у легального бизнеса нет чрезвычайно больших резервов, чтобы платить большие налоги.

Сейчас вывод экономики из тени становится сверхважным вопросом. Именно экономическое бронирование поставит работодателей в такие условия, когда они будут вынуждены платить белые зарплаты, чтобы сохранить свое предприятие и работников. Об этом в комментарии "Апостроф TV" заявил экономист Олег Пендзин.

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил вариант платного бронирования. Предприятие, которое хочет забронировать своих работников, должно демонстрировать положительные результаты работы, активную уплату налогов и платить ЕСВ за собственных работников, а человек должен платить НДФЛ.

"Что касается того, какими должны быть границы, то есть разные точки зрения. Мы слышали позицию комитета и господина Наталухи (народный депутат Дмитрий Наталуха, – ред.), что речь должна быть о 20 тысячах ЕСВ, то есть заработная плата должна быть от 100 тысяч гривен. Но это слабо реалистичная идея. Просто оглянитесь вокруг себя и много ли людей с такими легальными зарплатами", – указал эксперт.

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Он также добавил, что есть и другая точка зрения – уплата ЕСВ на уровне 6 тысяч гривен. Это заработная плата примерно на уровне 30 тысяч гривен. Это более реалистично. С таким ЕСВ мы можем получить дополнительную аккумуляцию в бюджет на примерно 300 миллиардов гривен. Поэтому такая позиция с точки зрения экономики вполне имеет право на существование.

"Я не беру во внимание морально-этический аспект и не обсуждаю восприятие обществом платного бронирования как такового. Но с точки зрения денег это выглядит таким образом... Когда мы говорим о том, что на сегодняшний момент является справедливым для государства, то в любом случае есть честная работа в легальном бизнесе, уплата всех налогов и легальное начисление заработной платы своим работникам", – отметил экономист.

Он добавил, что при бронировании могут использоваться различные критерии. Например, для предприятия ВПК и критической инфраструктуры может быть критерий принадлежности к важности сохранения экономического баланса. Соответственно, там не будет вопроса 30 тысяч гривен, а может быть и меньшая заработная плата. Но если предприятие производит критически важную продукцию для государства, люди будут бронироваться.

"Возвращаясь к платному бронированию, на сегодняшний момент это очень действенный способ вывести часть экономики из тени. Потому что других источников на сегодня нет, а у легального бизнеса нет чрезвычайно больших резервов, чтобы платить большие налоги", – подытожил Пендзин.

Экономическое бронирование

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. Могут рассматриваться предприятия, которые имеют, например, налоговую нагрузку выше средней по соответствующей отрасли.

Ранее УНИАН писал, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновили критерии для определения предприятий такими, которые имеют важное значение для национальной экономики.

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