Самый заметный рост количества вакансий ожидаемо наблюдается для должностей в армии.

Полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда, и хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню, который был до февраля 2022 года, это не значит, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, тогда как для других работы не нашлось.

На сайте по поиску работы Work.ua работодатели размещают вакансии в 28 категориях, которые охватывают все возможные профессии. Если сравнивать с январем 2022 года, то в 16 категориях работы стало больше, а в 12 - меньше.

Ожидаемо самые заметные изменения - в категории "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны. Также работы стало больше в категориях медицина и фармацевтика, юриспруденция, образование и наука, розничная торговля, логистика, рабочие специальности и транспорт и тому подобное.

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А вот спад спроса на специалистов наблюдается в таких категориях, как ИТ, страхование, секретариат и делопроизводство, СМИ и издательство, дизайн и творчество, недвижимость, культура и шоу-бизнес, строительство и тому подобное.

"Самый заметный рост количества вакансий ожидаемо видим для должностей в армии. Ведь до полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного направления военного рекрутинга. Сегодня же более 600 подразделений размещают на платформе почти 9 000 предложений работы", - отметили аналитики.

Дефицит медиков

Стремительное увеличение вакансий наблюдается и для медиков. Большое количество предложений работы, с одной стороны, связано с вызовами полномасштабной войны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что из-за войны в Украине возрастет тяжесть заболеваний, увеличится заболеваемость инфекционными болезнями. Также, по словам министра здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания "помолодели" на 10-15 лет. То есть украинцы чаще нуждаются в помощи медиков.

Но с другой стороны, увеличение количества вакансий объясняется также дефицитом кадров, что является общим вызовом рынка труда во всех сферах. Он вызван рядом факторов, таких как мобилизация, выезд украинцев за границу и тому подобное.

Однако в медицине эта тенденция является общемировой: стратегия ВОЗ предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года. Риск распространяется на большинство стран мира, особенно на те, где есть вооруженные конфликты.

За последние три года заметно вырос спрос на таких специалистов:

эпидемиолог (+200%);

анестезиолог (+170%);

реабилитолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хирург (+144%);

травматолог (+103%).

Айтишникам не позавидуешь - вакансий стало меньше на треть

В сфере IT, в свою очередь, предложений работы стало меньше на 36%. Существенное сокращение вакансий - новая реальность для таких специалистов:

Game Developer (-87%);

Java Developer (-86%);

JavaScript Developer (-84%);

Android Developer (-83%);

iOS Developer (-81%);

верстальщик (-75%);

геймдизайнер (-71%).

"Такую тенденцию видим практически по всем должностям из сферы IT. И это не только украинская история: во всем мире 2022-2024 годы были периодом сокращений в крупных техгигантах, например Meta, Microsoft, Amazon. Поэтому конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках", - отметили в Work.ua

Больше работы преподавателям, меньше - переводчикам

Аналитики отмечают, что за время полномасштабной войны значительно увеличилось количество вакансий для преподавателей иностранных языков, тогда как для переводчиков работы стало меньше. Первое объясняется тем, что большое количество украинцев вынужденно оказались за рубежом и нуждаются в изучении нового языка.

Что касается снижения спроса на переводчиков, то это можно объяснить тем, что:

компании могут использовать для несложного перевода ИИ, чтобы сэкономить бюджет;

сокращение сотрудничества с иностранными компаниями и гражданами в сфере туризма, образования и т.д.

Вот несколько цифр, которые наглядно демонстрируют эту тенденцию:

преподаватель польского (+195%), переводчик польского (-25%);

преподаватель испанского (+183%), переводчик испанского (-24%);

преподаватель французского (+112%), переводчик французского (-57%);

преподаватель немецкого (+82%), переводчик немецкого (-71%);

преподаватель английского (+7%), переводчик английского (-85%).

Также на Work.ua исчезли вакансии для переводчиков редких языков, таких как японский, греческий, корейский, датский и др. В то же время работодатели могут искать специалиста со знанием такого языка.

Также отмечается, что с 24 февраля 2022 года Украина официально закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Кроме того, в результате атак на морские порты повреждены и частично уничтожены 262 объекта портовой инфраструктуры. Как следствие - некоторые профессии сейчас почти потеряли актуальность:

стюардесса (-65%);

крюинг-менеджер (специалист по подбору морских экипажей для судоходных компаний, -64%);

авиадиспетчер - ни одной вакансии в 2025 году.

Рынок труда в Украине - последние новости

Через три года полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93%. В начале 2025 года количество соискателей работы и откликов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров, начавшегося летом 2023 года.

Средняя заработная плата в Украине за 2024 год выросла на 23,1% - до 21 473 гривны, такие данные приводит Государственная служба статистики.

Самые высокие средние зарплаты получают работники сферы ИТ (52 457 гривны, +38% за год), авиационного транспорта (43 938 гривны, +40%) и финансов и страхования (41384 гривны, +20%).

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