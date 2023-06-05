Эксперт предупреждает, что желания арендаторов могут измениться, в зависимости от ситуации и частоты обстрелов.

Майские обстрелы Киева со стороны российских террористов не повлияли на приоритеты арендаторов при выборе жилья.

Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины Юрий Пита, пишет "Обозреватель". По его словам, единственным условием было наличие укрытия поблизости.

Вместе с тем эксперт предупреждает, что желания арендаторов могут измениться, в зависимости от ситуации и частоты обстрелов.

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"Не изменились приоритеты. По большому счету, приоритеты зависели от блекаута больше. Но сейчас в этом плане все стабильно, все-таки ПВО работает. Нет уже таких условий, чтобы газ был, а также этажность уже не так учитывают. Но это пока. Не знаю, что будет дальше, потому что эти обстрелы хаотичны. Укрытие остается условием, чтобы было рядом, недалеко, а остальное - не так значительно", - сказал Пита.

Аренда квартир в Киеве - новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец апреля аренда квартир в Киеве была самой дешевой в трех районах - Святошинском, Днепровском и Деснянском. Цены на аренду квартиры в столице начинаются от 5 тысяч гривень за месяц, отметил эксперт.

В марте эксперты по недвижимости прогнозировали, что стоимость аренды жилья в Киеве может пойти в рост уже в ближайшие месяцы. Этому способствует внутренняя миграция и ожидание контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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