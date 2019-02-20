Главное суперлуние года: над Землей взошла большая снежная Луна (фото, видео)

Жители Земли смогли наблюдать самую большую суперлуну в этом году.

У жителей Земли 19 февраля представилась возможность наблюдать суперлуние. Такое астрономическое явление возникает, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через ближайшую к Земле точку орбиты.

Одно из трех суперлуний 2019 года жители Северного полушария наблюдали 21 января. Тогда суперлуние совпало с полным затмением Луны, и можно было наблюдать редкое астрономическое явление - кровавую волчью суперлуну.

Еще одно суперлуние ждет жителей Земли 20 марта - тогда оно совпадет с днем весеннего равноденствия.