Группа входит в топ-42 мировых производителей стали.

"Метинвест" за 15 лет своей работы произвел такой объем стали, которого, по подсчетам экспертов, хватило бы на 20 тысяч Эйфелевых башен.

Читайте также"Метинвест" запускает знаковый проект к 15-летию компании: чем он интересенОб этом сообщается на специальном сайте, посвященном 15-летию работы группы.

"За 15 лет работы предприятия "Метинвеста" произвели более 142 млн тонн стали. Из такого объема металла можно создать 20 тысяч Эйфелевых башен", - говорится на сайте.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко