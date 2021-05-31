Локдаун во Вьетнаме может усугубить и без того напряженную ситуацию на рынке электроники.

Всплеск заболеваемости коронавирусом в северных промышленных регионах Вьетнама заставил заводы сокращать производство. Пострадали предприятия-поставщики ряда технологических гигантов, таких как Apple и Samsung.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

На протяжении 2020 года Вьетнам по большей части успешно сдерживал эпидемию, но сейчас заболеваемость начала расти. С конца апреля заболели более трех тысяч человек.

В столице власть усилила карантин – рестораны закрылись, а публичные мероприятия были запрещены.

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Четыре источника в бизнес-среде заявили, что меры локдауна уже затронули их работу. Растет обеспокоенность по поводу нарушения цепочки поставок.

У одного из поставщиков Apple заявили, что были вынуждены разделить рабочую силу на две смены, назвав это «временной мерой, возможно до двух недель». Если локдаун начнет затягиваться, цепь поставок будет более или менее нарушена.

Вспышка эпидемии затронула провинцию Бакнинь, где находятся заводы-поставщики продукции для Samsung, LG, Foxconn и прочих технологических компаний. Власти были вынуждены ввести там комендантский час и ограничения на перемещение.

По данным правительства, на Вьетнам приходится половина мирового производства телефонов и планшетов Samsung.

Власти начали вакцинировать сотрудников заводов в провинциях Бакнинь и Бакзянг, чтобы обеспечить работу промышленности. Правительство также призывает местные власти усилить борьбу с эпидемией.

Электронная промышленность в кризисе

Сегодня глобальная электронная промышленность переживает один из самых острых кризисов в своей истории. Растущий спрос, торговые войны, последствия коронавируса и проблемы производителей вызвали острый дефицит комплектующих.

Сначала нехватка чипов заставила автопроизводителей сократить производство, но сейчас ее последствия ощущают на себе производители смартфонов, лэптопов и даже бытовой техники. При этом спрос растет в связи с карантинными ограничениями по всему миру.

Новая волна коронавируса во Вьетнаме может усугубить и без того напряженную ситуацию на рынке.

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Автор: Дмитрий Захаров