Несмотря на продолжающееся в Украине уже почти два года российское полномасштабное вторжение, предприятия Метинвеста начали производство 25 новых видов продукции и частично компенсировали производство активов во временно оккупированном Мариуполе.

Больше всего новых продуктов освоено в сегменте полуфабрикатов, горячекатаного рулонного и сортового проката (по семь), а также холоднокатаного и оцинкованного рулонного проката (по два). Львиная доля новой продукции пришлась на комбинаты "Запорожсталь" и "Каметсталь". Два вида новых продуктов освоил производитель оцинкованного проката группы - "Юнистил".

Так, комбинат "Запорожсталь" начал выпуск слябов разных размеров: их поставляют на европейские активы Метинвеста, где из нее изготавливают горячекатаный толстый лист и рулоны. А "Каметсталь" освоила производство двух видов квадратной заготовки – непрерывнолитой и горячекатаной – из новых марок стали и с повышенными требованиями к структуре и свойствам. Теперь комбинат использует такие полуфабрикаты для собственного производства сортового проката и катанки, а также поставляет их клиентам в Украине и Европе.

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Кроме того, "Запорожсталь" начала изготовление семи видов проката для строительной и машиностроительной отрасли по европейским, американским и украинским стандартам. Также завод освоил производство холоднокатаного рулона, предназначенного для оцинковки, который ранее поставлял ММК имени Ильича.

На комбинате "Каметсталь" начали производство стальных помольных шаров диаметром 25 и 100 мм, а также профиля СВП27 для горно-металлургического комплекса. Также комбинат выпустил два вида катанки, которые используются для перетягивания в проволоку, изготовления канатов и метизной продукции.

Также "Каметсталь" начала производство арматуры, которая востребована при реализации ответственных строительных и инфраструктурных проектов и применяется для возведения мостов, укрытий и многоэтажных сооружений. А для предприятий машиностроительной отрасли металлургический комбинат наладил серийное изготовление горячекатаного круглого проката диаметром 42 мм, используемого для создания деталей и конструктивных элементов механизмов и машин.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест Ахметова направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила на собственных предприятиях и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования. Также компания освоила производство противоминных тралов, и макетов военной техники.