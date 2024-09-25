Рынок нелегальных сигарет в странах Европы растет пятый год подряд, почти каждая десятая единица - нелегальная. В Украине этот показатель выше.

В прошлом году в Европе было куплено 35,2 миллиарда нелегальных сигарет, то есть 8,3% от общего потребления в регионе. Это на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с 2022 годом, говорится в ежегодном исследовании KPMG 2023 года, пишет NV.

Поддельные сигареты - один из основных источников нелегального рынка в регионе, их доля составляет 36% или 12,7 миллиарда сигарет. Правительства стран ЕС потеряли около 11,6 миллиарда евро налогов, что на 300 миллионов евро больше, чем в 2022 году. Лидер - Франция, где в прошлом году потреблено 16,8 миллиарда нелегальных сигарет, а потери бюджета оцениваются в 7,3 миллиарда евро.

"Наблюдаем эволюцию организованных преступных группировок в Европе, поскольку они все чаще размещают производственные мощности ближе к западноевропейским странам. Считаем это явление следствием провальных подходов политики, которые не смогли должным образом сдержать нелегальную торговлю и снизить распространенность курения, что ставит под угрозу потребителей, правительства, легальный бизнес и общество в целом", - сказал старший вице-президент по корпоративным связям Philip Morris International Христос Харпантидис.

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Интервью, которые во время исследования были проведены с правоохранительными органами, указывают на профессионализацию транснациональной организованной преступности в цепочке поставок нелегальных сигарет. Преступники открывают больше нелегальных фабрик по производству сигарет. Только в 2023 году ликвидированы не менее 113 подпольных объектов в 22 европейских странах.

Потребление поддельных сигарет, которое наблюдается пятый год подряд по всей Европе, происходит в основном за счет Великобритании и Украины. Последняя остается страной со вторым крупнейшим рынком по объему потребленных нелегальных сигарет, он составляет 8,4 млрд шт. Доля нелегального рынка в Украине, по подсчетам KPMG, составила 21,8%, а сумма недополученных налогов - 823 млн евро. Это на 187 млн евро больше по сравнению с предыдущим годом.

"Государство пытается решить проблему и то, что произошло в этом году - закрыты четыре нелегальных завода - очень важно. Это попытка решить проблему на месте, внутри страны", - говорит о ситуации в Украине руководитель по противодействию нелегальной торговле Philip Morris International Николя Отте. Он добавляет, что доля нелегального рынка увеличивается из-за роста акцизов на сигареты на 20% ежегодно. Украина взяла на себя добровольное обязательство до 2025 года выйти на минимальный уровень налогов на табачные изделия, действующих в странах Европы, и он должен был составить 90 евро за тысячу штук. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает расчет стоимости акцизов с привязкой к курсу валют. Поэтому сигареты будут дорожать еще больше.

В отчете KPMG также говорится, что в 26 европейских странах доля нелегального потребления составляла менее 10% от общего потребления. Из них 16 рынков - менее 5%. В 25 из 38 европейских стран, включенных в исследование, доля потребления нелегальных сигарет оставалась стабильной или снижалась по сравнению с 2022 годом.