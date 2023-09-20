Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заблокировать инициативу АО "Укрзализныця" продавать имущество, в частности, металлолом, вне системы "Прозорро. Продажи", ведь новая схема продажи увеличит коррупционные риски. Об этом говорится в письме президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова к главе украинского правительства.

Сейчас любая реализация имущества украинских железных дорог должна происходить на аукционах в системе "Прозорро. Продажи". Однако Укрзализныця подготовила изменения в правительственное постановление, которыми предлагает продавать лом черных металлов по прямым экспортным внешнеэкономическим договорам (контрактам) купли-продажи, по решению правления общества – то есть, вне системы "Прозорро".

"Укрметаллургпром" выступает категорически против такого предложения АО "Укрзализныця", поскольку оно искажает конкуренцию, предоставляя отдельным субъектам хозяйствования льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам", - отметили в объединении.

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Как утверждает "Укрметаллургпром", сейчас торговля металлоломом "Укрзализныци" является открытой и конкурентной, где не доминирует ни один из игроков рынка, так как проводится через систему "Прозорро". Но в случае, если правительство согласится с изменениями, появятся признаки дискриминации.

"Намерение "Укрзализныци" вывести продажу своего имущества из-под системы "Прозорро" противоречит уже принятым антикоррупционным законам. Сейчас в Украине создана единая законодательная база, обязывающая всех участников без исключения проводить торги на "Прозорро" - где продажа происходит абсолютно прозрачно, и любой может проверить цену, в отличие от закрытых контрактов. В этом контексте следует напомнить, что нерезиденты и сегодня могут на конкурентных началах принимать участие в торгах. Внешнеэкономический контракт может быть заключен по результатам электронного аукциона в системе "Прозорро", – подчеркивается в письме.

В Укрметаллургпроме призвали власти и государственные учреждения стимулировать переработку сырья в Украине, а не его экспорт.

"1 тонна металлолома, переработанная на металлургических предприятиях страны, приносит государству выгоду в виде почти 25 тыс. грн уплаченных налогов - по сравнению с 3 евро уплаченной пошлины при ее экспорте; почти $4 тыс. валютных поступлений, а также сохраняет 4 рабочих места в смежных отраслях на 1 рабочего в металлургии", – резюмируется в письме.