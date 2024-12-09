Больше всего вакансий в ноябре было в категории "Рабочие специальности, производство".

В ноябре рынок труда начал замедляться под влиянием сезонных факторов, однако количество вакансий все еще уверенно держится выше отметки в 100 000 предложений работы, а соискатели не менее активно присылают резюме. Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании сайта по поиску работы Work.ua.

"Общее количество вакансий и откликов от соискателей несколько уменьшилось. Однако если присмотреться внимательнее, то видим, что уже 9-й месяц подряд на рынке труда более 100 000 вакансий. Поэтому работодатели отнюдь не останавливают найм. И соискатели достаточно активны - в ноябре показатель среднего количества откликов на вакансию вырос", - отмечают аналитики.

В ноябре работодатели разместили на Work.ua 109 467 предложений работы. Это на 7% меньше, чем было в октябре. Такая тенденция повторяет сценарий 2021 года - тогда в последний месяц осени разместили более 109 000 вакансий. Поэтому ситуация на рынке труда соответствует сезонным тенденциям. При таком сценарии следующие несколько месяцев количество вакансий будет сокращаться.

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Кого ищут работодатели

В ноябре первенство вновь имела категория "Рабочие специальности, производство" - 19 554 вакансий, что на 7% меньше к октябрю.

В целом в десятке категорий-лидеров наблюдается падение предложений работы. Больше всего просели "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (-15%) и "Сфера обслуживания" (-13%).

Единственной категорией, где предложений стало больше, стала "Охрана, безопасность". Это сказалось и на должностях, которые стали более востребованными в ноябре: полицейский, оператор дрона, командир отделения, номер обслуги взвода, связист, минометчик.

Еще одно исключение из общей тенденции падения - это прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам. Это новый функционал на сайте Work.ua, с которым работодатели продолжают знакомиться. Поэтому в октябре таких вакансий было всего 990, в ноябре - уже 2 920.

Какие зарплаты предлагают

В ноябре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, практически не изменился и составил 22 750 грн (на 250 грн больше, чем в октябре).

Среди областей-лидеров по количеству вакансий выросли зарплаты только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.

Больше всего выросли зарплаты в категориях:

- "Охрана, безопасность" - 70 000 грн, +17%;

- "Недвижимость" - 44 000 грн, +10%;

- "Продажа, закупка" - 30 000 грн, +9%.

Зато на 2% уменьшился предлагаемый доход в категории "Юриспруденция" - до 20 000 грн.

На самые высокие зарплаты могут рассчитывать военнослужащие, IT-специалисты, руководители отделов.

Среди линейных должностей самые высокие доходы рынок труда предлагает таким специалистам: брокер (60 000 грн), медиабайер (58 250 грн), эндодонтист (55 000 грн), водитель-международник (50 000 грн), рихтовщик (45 000 грн), риелтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), медиапродюсер (41 250 грн), автоэлектрик, арматурщик, бурильщик, керамист (40 000 грн).

"Самыми конкурентными должностями были директ-менеджер и специалист чата - это должности, предусматривающие общение с клиентами компании в социальных сетях или службе поддержки. Конкуренция за эти должности в 20-30 раз превышает средние показатели", - сообщили в Work.ua.

В целом самая высокая конкуренция, как и всегда, наблюдается на удаленные должности, которые являются чрезвычайно востребованными среди соискателей.

"Поэтому если вы имеете сложности с закрытием вакансии, и эта работа может выполняться дистанционно - стоит задуматься над таким форматом сотрудничества", - советуют специалисты.

Рынок труда в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата штатных работников в Украине за январь-сентябрь 2024 года выросла на 22,2% - до 20 592 грн. Самые высокие зарплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций - 50 752 грн, рост составил +37,7%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

За прошлый год номинальные зарплаты украинцев выросли на 22%. Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше, что негативно влияет на экономику, заявил эксперт рынка труда Сергей Марченко.

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