На фоне политического конфликта между Польшей и Украиной представители молочного бизнеса продемонстрировали пример сотрудничества.

Молочные ассоциации Украины и Польши призвали правительства своих стран к конструктивным действиям во благо своих стран и молочному сектору в частности. Об этом говорится в совместном обращении, которое подписали четыре молочные ассоциации Польши и Союз молочных предприятий Украины во время Международного Форума Молочной Кооперации, который проходит в польском городе Белосток 20-21 сентября, пишет "Телеграф".

"Мы призываем польскую и украинскую правительственные администрации поддерживать наши усилия в создании хороших отношений и сотрудничества при всех политических турбулентностях. Мы ожидаем конструктивного диалога и понимания, что только совместные действия, основанные на понимании и уважении, позволят нам формировать плодотворные отношения в бизнесе и торговле, которые будут способствовать лучшему функционированию польского и украинского сельского хозяйства и переработке молока", — говорится в обращении.

Кроме того, в совместном заявлении молочный бизнес декларирует готовность поддерживать меры правительств Украины и Польши по присоединению к Евросоюзу на условиях, способствующих созданию современного молочного сектора в Украине, а интересы польских производителей и переработчиков молока будут приняты во внимание.

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Один из подписантов обращения, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, сообщил, что молочные ассоциации Украины и Польши выступили за создание сильных молочных секторов с обеих сторон границы.

"Молочные предприятия Польши и Украины поддерживают свободную торговлю без каких-либо политических ограничений, пошлин, квот и других ограничений, с прозрачными и стабильными правилами, предполагаемыми для обеих сторон", — отметил исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

Напомним, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за одностороннего отказа снять запрет на экспорт зерна. Президент Владимир Зеленский прокомментировал такие действия как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер, помогая подготовить сцену для московского актера". Польша в ответ вызвала в МИД посла Украины.