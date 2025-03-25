В Минцифры поставили цель до 2030 года обеспечить 98% населения Украины качественной мобильной связью.

Верховная Рада поддержала законопроект, который ускоряет строительство сетей мобильной связи. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Операторы быстрее будут получать землю для строительства базовых станций. Сроки в среднем сокращаются с 6 до 3 месяцев. Теперь 4G скорее будет появляться в отдаленных уголках Украины, а также вдоль автодорог", - отметил Федоров.

По его словам, отдельным акцентом является восстановление связи на деоккупированных территориях, в частности в районах, где проходили активные боевые действия. Там было разрушено большинство базовых станций, а их восстановление требует немало времени.

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Министр также отметил, что благодаря новому закону операторам удастся размещать временные сооружения связи без риска их демонтажа, быстрее строить новые базовые станции и так возвращать связь и интернет украинцам.

"Наша цель до 2030 года - обеспечить 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Закон ускорит реализацию этой цели", - добавил Федоров.

Качество связи в Украине

Ранее советник министра цифровой трансформации Украины по вопросам электронных коммуникаций Денис Поздняков ответил, когда оживут "мертвые зоны" мобильной связи и интернета. По его словам, учитывая временно оккупированные территории, покрытие мобильной связи и интернета в Украине составляет почти 91%.

В то же время ключевые мобильные операторы в Украине объяснили причины плохой связи на железной дороге. Они отметили, что обеспечить качественное покрытие на железнодорожных путях сложно, ведь на это может влиять даже металл, из которого произведены вагоны.

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