Путин обеспокоен состоянием экономики РФ: элиты говорят о завершении войны, - Reuters

Российский диктатор озабочен перспективой новых ограничений.

Владимир Путин все больше беспокоится об экономике РФ. Российская элита считает, что нужно урегулировать войну при помощи переговоров.

Издание Reuters пишет, что в последние месяцы напряжение в российской экономике росло из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась в условиях рекордных военных расходов. По словам источников, это способствовало формированию в российской элите мнения о том, что желательно урегулировать войну путем переговоров.

"Россия, конечно, экономически заинтересована в дипломатическом завершении конфликта", - сказал Олег Вьюгин, бывший заместитель председателя Центрального банка России, ссылаясь на риск роста экономических диспропорций по мере того, как Россия наращивает военные расходы.

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До недавнего времени российская экономика объемом 2,2 триллиона долларов демонстрировала удивительную стойкость во время войны, и Путин похвалил высших должностных лиц и бизнес за то, что они обошли самые жесткие западные санкции.

После сокращения в 2022 году ВВП России рос быстрее, чем в Европейском союзе и США в 2023 и 2024 годах. Однако в этом году Центральный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост менее 1,5%, хотя правительство прогнозирует несколько более радужные перспективы.

Инфляция достигла двузначных цифр несмотря на то, что центробанк поднял базовую процентную ставку до 21% в октябре.

"У нас есть некоторые проблемы, а именно инфляция, определенный перегрев экономики", - заявил Путин 19 декабря. "Перед правительством и центральным банком уже поставлена задача снизить темпы".

В этом году Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума - 6,3% ВВП, что составляет треть бюджетных расходов. Эти расходы привели к инфляции. Наряду с нехваткой рабочей силы в военное время они привели к росту заработной платы. Кроме того, правительство стремится увеличить налоговые поступления, чтобы сократить бюджетный дефицит.

По словам Вьюгина, устойчиво высокие ставки будут оказывать давление на балансы предприятий и банков. При этом источник отметил, что Путин был заметно недоволен, услышав, что частные инвестиции сокращаются из-за дороговизны кредитов.

Российский производитель угля и стали "Мечел", принадлежащий бизнесмену Игорю Зюзину, заявил о реструктуризации долга, на который оказывают давление низкие цены на уголь и высокие процентные ставки.

Некоторые из самых влиятельных российских бизнесменов, включая главу "Роснефти" Игоря Сечина, главу "Ростеха" Сергея Чемезова, алюминиевого магната Олега Дерипаску и Алексея Мордашова, крупнейшего акционера сталелитейной компании "Северсталь", публично критиковали высокие процентные ставки.

Трамп пригрозил России пошлинами и санкциями

Новый президент США Дональд Трамп сделал прекращение полномасштабного вторжения России в Украину одним из ключевых обещаний в своей предвыборной кампании. По его словам, он "не стремится причинить вред России", но эти меры необходимы.

Аналитик издания Axios Бен Берковиц считает такие угрозы нового президента США менее эффективны, чем в прошлом, потому что российская торговля сократилась за годы полномасштабной войны.

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