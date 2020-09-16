Марченко опроверг заявление бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана о том, что МВФ якобы заморозил контакты с Украиной.

Международный валютный фонд не замораживал переговоры с Украиной, но график их проведения несколько сместился.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, это связано с работой Минфина над проектом госбюджета Украины на 2021 год.

Марченко таким образом опроверг заявление бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана о том, что МВФ якобы заморозил контакты с Украиной до декабря из-за нецелевого использования средств из COVID-фонда, в частности на строительство дорог.

Вместе с тем министр перечислил вопросы, которые волнуют МВФ. По его словам это ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления, зарегистрированные в Раде законопроекты, которые уничтожают систему корпоративного управления, а также ситуация с САП и НАБУ.

"Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать", — сказал Марченко.

Хронология событий

По состоянию на 10 сентября в МВФ не смогли назвать дату миссии для второго транша.

9 сентября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца года Украина получит запланированные транши кредита от Международного валютного фонда, так как выполняются все структурные маяки, предусмотренные программой МВФ.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда. МВФ должен провести первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by ориентировочно в сентябре.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

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Автор: УНИАН