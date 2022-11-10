Несмотря на войну, Группа Метинвест остается надежной опорой Украины в экономической сфере. С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 18 млрд грн налогов и сборов.

Как рассказали в компании, наибольшая выплата – налог с прибыли: за январь-сентябрь украинские предприятия Метинвеста уплатили в государственный и местные бюджеты более 6 млрд грн.

Вторая по размеру сумма платежей - единый социальный взнос: 3,3 млрд грн.

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Далее идет налог на доходы физических лиц: благодаря тому, что компания пытается удержать свои рабочие коллективы, в казну Украины уплачено более 3 млрд грн.

"Вопреки остановке нескольких предприятий в Мариуполе и Авдеевке, Метинвест остается одним из крупнейших налогоплательщиков. Закрытие из-за войны черноморских портов приводит к тяжелой ситуации с логистикой продукции наших ГОКов в Кривом Роге, уменьшению уровня загрузки, простоя предприятий. Однако мы ищем альтернативные пути для экспорта продукции, улучшаем операционную эффективность и помогаем армии и населению, чтобы как можно быстрее приблизить победу Украины", - заявил генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков.

Как известно, с начала войны предприятия Группы Метинвест направили уже 2,1 млрд гривень на помощь ВСУ и мирным жителям Украины. Так, предприятия компании в рамках военной инициативы Ахметова "Стальной фронт" произвели 150 тыс. бронежилетов для украинских воинов, передали на фронт более 700 авто, тысячи раций и дронов, а также металлические укрытия и сотни печей.

Кроме того, компания учредила программу поддержки медицинских учреждений в прифронтовой зоне - Запорожье, Кривом Роге, Авдеевке, Каменском и Покровске. Общее финансирование по этой программе уже достигло 130 млн грн. А в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни" более 303 тысячи украинцев из уязвимых категорий получили продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские препараты и расходные материалы.