За последние три года инициативы "Метинвеста" по бережливому производству обеспечили экономию на сумму более полумиллиарда долларов.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» смогла продемонстрировать устойчивый рост по итогам кризисного 2020 года благодаря масштабным улучшениям системы операционной эффективности, которые были проведены в предыдущие годы.

Об этом в интервью The Brussels Times сообщил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«Если бы не операционные улучшения, наша прибыльность в 2020 году была бы намного ниже. Мы активно экспериментируем с цифровыми технологиями для повышения эффективности производства. За последние три года инициативы «Метинвеста» по бережливому производству обеспечили экономию на сумму более полумиллиарда долларов», - сказал Рыженков.

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Он сообщил, что компания в 2018-2019 годах провела масштабную перезагрузку системы операционной эффективности, что позволило ей выстоять и показать уверенный рост в кризисном 2020 году.

«Мы смогли повысить эффективность потребления сырья и энергоресурсов, увеличить производительность оборудования, оптимизировать логистику, улучшить продуктовый сортамент и многое другое. Это поспособствовало значительному росту компании. Вот почему мы продолжаем расти, и вот что делает нас устойчивыми», - подчеркнул гендиректор.

Он отметил, что, несмотря на сильное влияние пандемии СOVID-19 на уровень спроса и предложения в первой половине 2020 года и временную остановку итальянских заводов компании в период первой волны локдаунов, «Метинвесту» удалось реализовать многие важные проекты в Европе и не только, сохранить рабочие места, обеспечить безопасность сотрудников и завершить год с хорошими показателями.

«Одним из наиболее запоминающихся и волнующих для нас проектов стал новый генуэзский мост в Италии, спроектированный выдающимся генуэзским архитектором Ренцо Пиано и построенный из металла, произведенного на заводах группы "Метинвест" в Италии и Украине. В рекордные сроки мы поставили для проекта более 18 000 тонн металла, и меньше чем через год новый мост был введен в эксплуатацию», - сказал Рыженков.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% - до 526 млн долл.

Выручка от реализации продукции группы в 2020 году сократилась на 3% - до 10,45 млрд долл. При этом показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) «Метинвеста» за указанный период увеличилась на 82% - до 2,2 млрд долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: УНИАН