Сооружение получило утепленный и современно украшенный фасад, а также новое перекрытие крыши.

На Волыни прошла масштабная реконструкция спорткомплекса Луцкого национального технического университета.

Об этом сообщает глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко в Facebook.

"Сделано в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", – подчеркнул глава ОГА.

По его словам, сооружение получило утепленный и современно украшенный фасад, а также новое перекрытие крыши.

Дополнительно в спорткомплексе провели ремонт бассейна с заменой системы фильтрации воды.

Кроме того, возле комплекса была проведена модернизация стадиона. Он имеет беговые дорожки, футбольное поле и спортивное оборудование для проведения соревнований по легкой атлетике.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение строительного сезона 2022 года по всей Украине будет возведено 47 спортивных комплексов, два дворца спорта и реконструировано 100 ДЮСШ.