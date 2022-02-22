"Мрия Агрохолдинг" обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний.

Об этом стало известно из расследования Международной сети журналистов-расследователей OCCRP "Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей украинскую агропромышленную компанию", пишут "Українські новини".

Авторы проекта "Секреты Credit Suisse" выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse. По словам экспертов, эти трансакции должны были привлечь внимание контролеров.

При этом в расследовании РБК-Украина "Обман инвеcторов. Как обанкротили крупную украинскую агропромышленную компанию" нашли и украинский след. Так, издание отмечает, что финансовым консультантом и эксклюзивным агентом компании в этот период была крупная инвестиционная компания Dragon Capital, принадлежащая Томашу Фиале. Так, в июне 2008 года инвестиционная компания завершила частное размещение 20% депозитарных расписок (GDR) агрокомпании Mriya Agro Holding Plc, выпущенных путем дополнительной эмиссии, на общую сумму $90,1 млн. Организатором сделки и эксклюзивным агентом по размещению выступила компания Dragon Capital.

В июне 2010 года агрохолдинг подписал обязующие документы по предоставлению финансирования на сумму $75 млн с одним из самых "строгих" кредиторов на рынке - Международной финансовой корпорацией (IFC). Компания Dragon Capital снова выступила эксклюзивным финансовым советником агрохолдинга в этой сделке.

"Расследование OCCRP выявило, что Гуты имели право подписи расчетных документов по 13 корпоративным и трем личным счетам, которые открыли в Credit Suisse с ноября 2008-го (после того, как Dragon Capital привлекла кредитные средства для "Мрии") по декабрь 2013 года", - отмечают авторы.

Напомним, инвесторы и кредиторы, привлечением которых занималась, в том числе компания Dragon Capital оказались ни с чем. $1,3 млрд — общая сумма кредитов, полученных агрохолдингом "Мрия" в 2008-2013 годах от именитых известных банков и международных финансовых институтов. Крах "Мрии" обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили почти 12,8 миллиона евро. Пострадали и немецкие налогоплательщики. Правительству Германии пришлось направить более 30 миллионов евро в Deutsche Bank, который потерял на банкротстве "Мрии" 40 миллионов евро.