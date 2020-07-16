Комарницкий, Кучер и Тищенко при содействии Кличко взяли под контроль нелегальную добычу песка в Киеве - активисты

В Киеве на одной из площадок, которые входят в коммунальную собственность, нелегально добывают и хранят песок на по меньшей мере 15 млн грн.

Об этом говорится в сюжете телеканала 112 Украина.

Журналисты выяснили, что 17 гектаров земли сдавались в аренду обществу ОАО "Мостобуд". Уже полтора года как Киевсовет прекратил договор аренды. Однако, по данным активистов, из-за бездействия мэра Виталия Кличко нелегальную площадку по добыче взяли под контроль "смотрящий" Денис Комарницкий, экс-председатель киевской ГАСИ Сергей Кучер и народный депутат Николай Тищенко.

"За этим забором находятся терриконы незаконно намытого из русла Днепра песка без спецразрешений", - отметил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Компания незаконно намывает песок, по данным расследования журналистов "Стопкора", ранее уже фигурировала в подобных делах. Сейчас, по данным активистов, эта компания, вероятно, делит прибыль с бывшим арендатором участка ОАО "Мостобуд", владельцем которой является экс-нардеп Владимир Продивус.

"По моим данным, также вместе с господином Продивусом в напарниках есть господин Кучер - бывший глава ГАСИ, который, помимо строительного бизнеса, решил податься в бизнес песчаный. Ну и, конечно, нигде не обходится без так называемого нового "смотрящего" господина Комарницкого, за которым стоит кандидат в мэры г-н Тищенко. Обращения к мэру, они, к сожалению, также абсолютно не приносят никакого результата", - добавил Мирошниченко.

Отметим, что за полтора года "Мостобуд" продолжал эксплуатацию участка и не платил за это в городской бюджет. Поэтому, по утверждению активистов, к нелегальной добыче песка причастны Комарницкий, Кучер и Тищенко, на что сквозь пальцы смотрит мэр Кличко.

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