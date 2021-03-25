Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний.
Читайте такжеКак правительство предлагает усилить защиту работниковОб этом сообщается на сайте парламента.
Речь идет о законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защитt должников при урегулировании просроченной задолженности" (№ 4241).
Документ предусматривает запрет коллекторам прибегать к противоправным действиям: угрожать должникам, шантажировать их, а также вводить их в заблуждение о размере долга, совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность должника, его близких лиц.
Также закон предусматривает необходимость для кредитодателей заключать договоры о коллекторских услугах только с юридическими лицами, включенными в соответствующий реестр Национального банка Украины. Это должно усилить юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение закона.
Закон направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Что этому предшествовало
- Верховная Рада 19 марта приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.
- Законопроект приводит в норму взыскания любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по кредитам, а также вводит ряд правил этического поведения для тех, кто взыскивает задолженность.
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