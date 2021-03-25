Закон направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний.

Читайте такжеКак правительство предлагает усилить защиту работниковОб этом сообщается на сайте парламента.

Речь идет о законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защитt должников при урегулировании просроченной задолженности" (№ 4241).

Документ предусматривает запрет коллекторам прибегать к противоправным действиям: угрожать должникам, шантажировать их, а также вводить их в заблуждение о размере долга, совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность должника, его близких лиц.

Также закон предусматривает необходимость для кредитодателей заключать договоры о коллекторских услугах только с юридическими лицами, включенными в соответствующий реестр Национального банка Украины. Это должно усилить юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение закона.

Закон направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Что этому предшествовало

Верховная Рада 19 марта приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.

Законопроект приводит в норму взыскания любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по кредитам, а также вводит ряд правил этического поведения для тех, кто взыскивает задолженность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская