"Киевгорстрой" стал лидером рейтинга застройщиков Киева

Как отмечают составители рейтинга, компании оценивались согласно объемов строительства на сегодня.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" заняла первое место в топ-15 крупнейших девелоперов Киева.

Соответствующий рейтинг сформирован и опубликован журналом "НВ".

Как отмечают составители рейтинга, компании оценивались согласно объёмам строительства на сегодня.

"Пятнадцать крупнейших застройщиков столицы сейчас возводят 5,3 миллиона квадратных метров. Первое место рейтинге занимает "Киевгорстрой", который занимается реализацией 55 проектов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров", – говорится в тексте.

По словам Председателя правления – президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, компания работала во время различных кризисов, не останавливаясь ни на мгновение и в сегодняшних условиях.

"Лидерство компании – это результат ежедневной упорной работы. Недавно "Киевгорстроя" исполнилось 65 лет, с начала основания компания работает на результат при любых условиях. Даже сегодня, во время карантина и всемирной пандемии, на всех строительных площадках ведутся работы. Компания всегда выполняет свои обязательства, так будет и впредь!" – подчеркнул Игорь Кушнир.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram