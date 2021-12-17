Предприниматели должны с 1 января 2022 года в обязательном порядке использовать кассовые аппараты в своей деятельности.

Верховная Рада отказалась рассматривать перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей (ФОПов) еще на один год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую инициативу не удалось включить в повестку дня, поскольку решение поддержали лишь 102 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеС 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными: что будет с ценами

В частности, законопроектом № 6376 предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, а именно цифру "2022" заменить на цифру "2023".

Следовательно, сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год, поскольку сегодня было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году.

Протесты ФОПов:

17 декабря, представители ФОПов, которые собрались на акцию возле парламента, перекрыли движение на улице Грушевского. Около 500 человек, которые были на площади возле парламента, пошли колоннами на улицу Грушевского.

Протестующие требовали, чтобы депутаты поддержали законопроекты.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 17 декабря, будет созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса отсрочки применения РРО малым бизнесом (законопроект №6376).

Однако в кулуарах глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что фракция не будет поддерживать законопроекты и у них нет шанса набрать 226 голосов.

История законопроекта о кассовых аппаратах:

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.

17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлицах-предпринимателях третьей группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей, что, по мнению самих предпринимателей, приведет к повышению стоимости товаров и услуг.

Автор: Богдан Слуцкий