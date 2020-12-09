Принятым постановлением вводятся современные европейские подходы к сохранению лесов Украины.

Кабинет министров Украины ограничил сплошные рубки в лесах Карпат, приняв постановление, которое вносит изменения в ряд нормативных актов, регулирующих проведение рубок в украинских лесах.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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"Эти изменения позволят сохранить леса Карпат, леса природно-заповедного фонда, остановить чрезмерные санитарные рубки и в целом улучшить практики ведения лесного хозяйства", - сказано в сообщении.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, благодаря решению правительства в отдельных категориях лесов вырубку теперь можно будет проводить только в лесах искусственного происхождения.

"Вводятся современные европейские подходы к сохранению биоразнообразия. Это позволит сохранить важные для флоры и фауны деревья, даже если они подпадают под критерии санитарной рубки. Сейчас действующий подход к управлению лесами приводит к тому, что они теряют биоразнообразие и уникальный клад - мертвую древесину, которая является свидетельством здорового леса", - цитирует министра пресс-служба Кабмина.

По данным пресс-службы, принятые изменения предусматривают: запрет сплошных санитарных рубок в высокогорных, берегозащитных, противоэрозионных лесах Карпат природного происхождения; полный запрет лесовосстановительных рубок в горных лесах Карпат; установление новых ограничений на проведение рубок в природно-заповедном фонде; введение современных европейских подходов к сохранению деревьев.

По словам Абрамовского, это только первый шаг к кардинальным реформам в лесном хозяйстве, внедрению новых правил заготовки древесины и воспроизводства лесов. Именно с этой целью министерством разработана Государственная стратегия управления лесами Украины до 2035 года и продолжается работа над разработкой единого комплексного документа, который введет лучшие современные практики в сфере проведения рубок в Украине.

Хронология событий

3 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости проведения национальной инвентаризации лесов.

По данным Гослесагентства, объемы незаконных рубок леса в Украине в 2019 году выросли до 118 тыс. куб. м, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тыс. куб. м).

Институт космических исследований в 2021 году запустит публичный спутниковый мониторинг украинских лесов для минимизации незаконной вырубки.

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Автор: Богдан Слуцкий