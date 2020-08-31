Объединенные Арабские Эмираты отменили бойкот Израиля в рамках сделки по нормализации двусторонних отношений, которая была заключена 13 августа.
Экономический бойкот Израиля действовал с 1972 года. Об этом сообщает эмиратское новостное агентство WAM.
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Указ об отмене бойкота подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. "Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем", - говорится в сообщении.
Что изменится
Теперь бизнесмены и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с бизнесом в Израиле. Израиль же сможет завозить в ОАЭ любые товары.
Хронология событий
- 13 августа ОАЭ и Израиль приняли решение о нормализации двусторонних отношений.
- Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил президент США Дональд Трамп. Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".
- ОАЭ - это третье арабское государство, которое пошло на мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, а второй была Иордания в 1994 году.
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