Экономический бойкот Израиля действовал с 1972 года.

Объединенные Арабские Эмираты отменили бойкот Израиля в рамках сделки по нормализации двусторонних отношений, которая была заключена 13 августа.

Экономический бойкот Израиля действовал с 1972 года. Об этом сообщает эмиратское новостное агентство WAM.

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Указ об отмене бойкота подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. "Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем", - говорится в сообщении.

Что изменится

Теперь бизнесмены и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с бизнесом в Израиле. Израиль же сможет завозить в ОАЭ любые товары.

Хронология событий

13 августа ОАЭ и Израиль приняли решение о нормализации двусторонних отношений.

Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил президент США Дональд Трамп. Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".

ОАЭ - это третье арабское государство, которое пошло на мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, а второй была Иордания в 1994 году.

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Автор: Елена Коваленко