Экономический обозреватель Андрей Гурков считает, что бизнес Германии переориентируется на Украину.

Экономический обозреватель издания Deutsche Welle Андрей Гурков из Берлина уверен, что немецкий бизнес больше не видит в России стратегического партнера.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Я участвую в вашей передаче как эксперт по немецкой экономике, поэтому я могу вам рассказать, как здесь видется ситуация. Здесь оценивают введенные международным сообществом, в первую очередь западные, санкции как беспрецедентные. Ни одна страна мира – ни Иран, ни Северная Корея - таким санкциям не подвергалась. Среди самых серьезных санкций здесь считают замораживание активов Центрбанка", – отметил Гурков.

При этом эксперт пояснил, что от SWIFT не отключили только два банка – "Сбербанк" и "Газпромбанк" – чтобы сохранить текущее энергетическое сотрудничество.

"Сейчас идет ускоренная робота, чтобы эту зависимость (от российских энергоресурсов – ред.) и соответственно закупки российских энергоносителей максимально снизить. Тут три позиции – газ, нефть и угль. Проще всего это сделать с углем – Германия, которая до войны закупала у России 50% угля, намерена летом прекратить закупки угля. Примерно 35% немецкого импорта составляла российская нефть – свести это к минимуму собираются к концу года, хотя непонятно, что считается минимумом. Самая большая проблема - это газ", – отметил эксперт.

Гурков признал, что Германия допустила большую "историческую ошибку", попав под зависимость от российсконо газа (55% поставок – ред.). Также он отметил, что для того, чтобы избавиться от этой зависимости, по словам министра экономику Германии, нужно два года. Аналогичные проблемы у Италии и стран Восточной Европы.

При этом эксперт уверяет, что с началом войны в Украине немецкий бизнес кардинально изменил свою позицию по поводу российского рынка, который до этого в Германии определяли как приоритетный. Более того, после войны они не будут возвращаться в Россию, в том числе в вопросах строительства "Северного потока 2".

"Забудьте. Этой темы уже нет. "Северный поток 2" может быть когда-нибудь в далеоком будущем оживят, когда водород пойдет туда. В том-то и дело, что сотрудничество с Россией и вся эта система, которая создавалась десятилетиями, разрушена. Скорее, я в этом не сомневаюсь, будут искать возможности делать бизнес с Украиной, в том числе энергетический. И Украина уже подает сигналы, указывая в частности на газохранилища свои, на возможности производить энергию, в том числе зеленую и водород. Идея стратегического партнерства с Россией умерла", – подытожил Гурков.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что для президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера отношения с Россией остаются "фундаментальными", несмотря на войну против Украины.