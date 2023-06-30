Наряду с фосфатом норвежские месторождения также содержат ванадий и титан, которые также классифицируются ЕС как критическое сырье.

В Норвегии нашли крупнейшее в мире месторождение высококачественной фосфатной породы, запасы которого оцениваются как минимум в 70 миллиардов тонн. Это чуть меньше 71 млрд тонн доказанных мировых запасов, оцененных Геологической службой США в 2021 году.

Крупное подземное месторождение фосфатной породы достаточно велико, чтобы удовлетворить мировой спрос на удобрения, солнечные панели и аккумуляторы для электромобилей в течение следующих 100 лет, пишет Euractiv со ссылкой на компанию Norge Mining, которая эксплуатирует площадку.

На сегодняшний день крупнейшие месторождения фосфоритов в мире с запасами около 50 млрд тонн расположены в регионе Западной Сахары в Марокко. По оценкам США, следующие по величине запасы найдены в Китае (3,2 млрд тонн), Египте (2,8 млрд тонн) и Алжире (2,2 млрд тонн).

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Фосфоритная руда является важным элементом, используемым в получении фосфора для производства удобрений. Это ископаемое было включено в мартовское предложение Европейской комиссии по Закону о критическом сырье.

"Теперь, когда вы находите что-то такого масштаба в Европе, которое больше, чем все другие известные нам источники - это важно", - сказал Майкл Вурмсер, основатель компании Norge Mining, стоящей за открытием.

Европейская комиссия в комментарии Euractiv приветствовала подтверждение наличия массивного норвежского месторождения фосфоритов.

"Открытие действительно является отличной новостью, которая будет способствовать достижению целей предложения Комиссии по Закону о критическом сырье", - сказал представитель исполнительной власти ЕС.

Электромобили и солнечные батареи - борьба за фосфор

Около 90% добываемой в мире фосфоритной руды используется в сельском хозяйстве для создания фосфора, необходимого в производстве удобрений, альтернативы которому в настоящее время нет.

Но фосфор используется и в производстве солнечных панелей и литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) для электромобилей, а также полупроводников и компьютерных чипов - хотя и в небольших количествах.

Все эти продукты были отмечены Европейской комиссией как "имеющие стратегическое значение" для поддержания статуса Европы как глобального лидера в производстве ключевых технологий для перехода к "зеленым" и цифровым технологиям.

"Вот почему мы считаем, что фосфор, который мы можем производить, будет важен для Запада - он обеспечивает автономию", - сказал Майкл Вурмсер в интервью Euractiv.

Согласно статье, опубликованной в научном журнале Nature, количество фосфора, необходимого для производства аккумуляторов, в настоящее время ничтожно мало, и, по прогнозам, к 2050 году оно будет составлять лишь около 5% мирового спроса.

Однако крупные страны-производители, такие как Китай и США, "могут попытаться защитить свои внутренние поставки, ограничив экспорт, как это было в 2008 году с экспортным тарифом Китая", - продолжает статья в Nature. Поэтому будущие сбои в поставках "вероятно будут носить геополитический и экономический характер задолго до того, как мировые резервы будут исчерпаны", добавляют авторы статьи.

По данным отраслевой коалиции Critical Raw Materials Alliance, известные запасы высококачественной фосфатной руды медленно истощаются и принадлежат четырем или пяти крупным поставщикам за пределами Европы. "Низкое предложение в сочетании с высоким спросом означает рост цен", - добавляют эксперты.

По словам Вурмсера, очистка фосфора также является высокоуглеродоемким процессом, а это означает, что большая часть отрасли в настоящее время сосредоточена в Китае, Вьетнаме и Казахстане.

"Это одна из причин, по которой в Европе больше не производят это важнейшее сырье - много лет назад какое-то производство было в Нидерландах, но они остановили его из-за сильного загрязнения", - объясняет он.

Но, по словам Вурмсера, Норвегия сможет соблюдать более строгие экологические стандарты при добыче и переработке этих полезных ископаемых, чем в настоящее время это делают азиатские конкуренты, за счет применения технологии улавливания и хранения углерода.

"Фосфор из Китая, Вьетнама или Казахстана не обязательно делает солнечную панель экологически чистым продуктом. Так что это подчеркивает нашу концепцию о том, что устойчивость начинается еще в земле, когда вы выкапываете материал", - говорит он.

Открытие месторождения фосфоритов в Норвегии

Компания Norge Mining первоначально сделала открытие месторождения в 2018 году на основе информации, предоставленной Норвежской геологической службой. Компания выяснила, что рудное тело в земле, которое первоначально оценивалось как простирающееся на 300 метров ниже поверхности, на самом деле имело глубину 4500 метров.

"Когда мы это обнаружили, мы провели две программы бурения в двух зонах. И в этих двух зонах глубиной до 400 метров мы установили два ресурса мирового класса, что позволяет каждой из зон обеспечивать сырьем в течение не менее 50 лет", - сказал Вурмсер.

В настоящее время бурение на глубине 4500 метров невозможно, поэтому геологи, работавшие над проектом, оценили только треть объема, до 1500 метров от поверхности.

В совокупности это "около 70 миллиардов тонн минерализованной фосфатной породы", - сказал Вурмсер.

Наряду с фосфатом норвежские месторождения также содержат ванадий и титан, которые также классифицируются ЕС как критическое сырье и используются в аэрокосмической и оборонной промышленности. Вурмсер не сказал, насколько значительными были эти залежи.

Разрешение властей на разработку месторождения

Теперь, когда фаза разведки завершена, Norge Mining надеется перевести проект на следующий этап добычи полезных ископаемых.

По словам Вурмсера, норвежское правительство "хорошо поддержало" проект, объявив в декабре, что все критически важные сырьевые проекты в Норвегии подлежат утверждению в ускоренном порядке. Основные предпосылки для получения лицензий на добычу соблюдены, включая исследования экономической целесообразности, говорится в сообщении компании.

Но этого нельзя сказать о Европейском союзе, пишет Euractiv. В своем мартовском предложении по Закону о критическом сырье (CRM) Европейская комиссия классифицировала фосфористую и фосфоритовую руду как "критические", но не как "стратегические" полезные ископаемые, на которые распространяется 40-процентный контрольный показатель домашнего производства и правила ускоренного получения разрешений.

"Важно то, что официальные лица в Брюсселе понимают стратегическую важность этого сырья", - сказал Вурмсер.

Norge Mining уже заявила об интересе со стороны компаний из Европы, США и Японии, в том числе "двух крупных производителей самолетов", которые заинтересованы в поставках титана.

Тем не менее, выдача разрешений может иметь огромное значение в горнодобывающем секторе, где обычно проходит от 10 до 15 лет между разведкой и первой коммерческой добычей руды.

"Это гораздо важнее денег. Потому что, если у вас есть деньги, но вы не получаете одобрения, это вам не поможет. Но если у вас есть разрешение на добычу полезных ископаемых, вы можете легко привлечь капитал", - говорит Вурмсер.

Европейская комиссия признает, что фосфор является "весьма важным материалом для химических элементов аккумуляторов и цифровизации". Тем не менее, там отмечают, что запасы фосфоритов являются "обильными" и поэтому не должны классифицироваться как стратегические.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Швеции нашли крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов. Они необходимы для производства, в частности, электромобилей, ветровых турбин и других высокотехнологичных процессах.

Сейчас в Европе не добывают редкоземельные элементы, поэтому она зависит от импорта этих минералов, где Китай полностью доминирует на рынке. Однако, спрос на это сырье резко возрастет в процессе электрификации, что приведет к глобальной нехватке предложения на фоне усиления геополитического напряжения.

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