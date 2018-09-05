США готовятся начать космическую добычу полезных ископаемых

Геологическая служба страны заявила о намерении начать проекты по добыче на астероидах.

В космосе летают кучи денег. И они настолько большие, что, вероятно, мы за шаг от новой внеземной «золотой лихорадки».

По крайней мере Геологическая служба США (USGS) объявила, что хочет приобщиться к добыче полезных ископаемых из астероидов. Об этом пишет Newsweek, добавляя, что в ведомстве признались, что присматриваются к космическим ресурсам уже несколько лет.

Геолог-исследователь Центра астрогеологии USGS Лашло Кештай сказал, что частные компании приближаются к тому, чтобы начать горнодобывающую промышленность на астероидах. Поэтому задача государственной службы приобщиться к этому.

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«USGS осознала, что наш конгрессный мандат охватывает также природные ресурсы в космосе», - сказал он.

«В этой точке мы проделали достаточно большую работу, чтобы чувствовать себя уверенными в том, что методы USGS для оценки минералов, энергоносителей и водных ресурсов на Земле могут быть применены для оценки ресурсов в космосе с небольшими изменениями. Мы также проделали достаточно большую предварительную работу, чтобы определить те сферы, где человечеству не хватает знаний, что может повлечь появление значительной неопределенности в оценках», - добавил ученый.

Издание добавляет, что наибольшую выгоду потенциально можно получить благодаря добыче полезных элементов на Луне и астероидах. К примеру, природный спутник Земли содержит значительные запасы радиоактивного изотопа гелия-3. Оценки свидетельствуют, что на космическом теле их около миллиона тон. Добыча вещества и доставка его на Землю может дать человечеству экологически чистый и безопасный источник атомной энергии.

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Тем временем, астероиды богаты на платину и золото, залежи которых на Земле стремительно сокращаются. Организация Visual Capitalist в 2016 году подсчитала, что астероидное кольцо между Марсом и Юпитером состоит из более чем миллиона тел. А потенциальная стоимость ресурсов на них составляет около 700 квинтилионов долларов.

Впрочем, к этому времени ни одной стране не удавалось разработать технологию эффективной космической добычи, стоимость которой была бы разумной. Кроме того, USGS – государственная структура. А правительства по всему миру не спешат работать над разработкой космической горнодобывающей отрасли из-за «Соглашения о космическом пространстве», подписав которое страны согласились, что космические тела включительно с Луной не могут быть включены в суверенитет любого земного государства.

Однако, если государствам нельзя добывать сырье в космосе, ни одно международное соглашение не запрещает это делать частным компаниям.