Группа "Śnieżka" – один из лидеров на рынке декоративных красок в Польше, Венгрии, Украине и Беларуси – внедряет визуальную идентификацию для компаний, входящих в ее состав. Все корпоративные марки, принадлежащие Группе "Śnieżka", отныне имеют индивидуальные логотипы, которые визуально связаны с новосозданным знаком главной марки – Śnieżka Group.

В результате многолетнего интенсивного развития Группы «Śnieżka» путем органичного роста и присоединения к ее составу новых компаний, в том числе за пределами Польши, впервые в ее истории возникла потребность создать общую корпоративную идентичность всех предприятий Группы. Такой шаг направлен на унификацию брендинговой коммуникации, повышение узнаваемости на рынках и демонстрирование масштаба международной деятельности.

В корпоративной идентификации, подготовленной «Śnieżka TREDE OF COLOURS» совместно с агентством «4/4 Brand Design», знак Группы «Śnieżka» отходит от непосредственной связи с продуктовым логотипом, который до сегодняшнего времени был и корпоративным. В типографии нового значка сохранены элементы, ассоциирующиеся с присутствующим на рынке продуктовым брендом Śnieżka, в частности, в дизайне остался базовым темно-синий цвет. Одновременно логотип усилен благодаря написанию всех названий заглавными буквами, что существенно добавляет значимости корпоративному бренду.

Одноцветный корпоративный знак Группы стал основой для создания логотипов ее компании. Суть графического дизайна заключается в том, что на темно-синий прямоугольник нанесен квадрат в индивидуальном цвете для каждой из компаний. Такое дизайнерское решение подчеркивает принадлежность компаний к Группе «Śnieżka» и значение, которое из этого следует, в частности, эффект синергии. Форма квадрата является фундаментом и осью для всей системы идентификации и важным элементом, определяющим ее стилистику.

Колористика логотипов, использованная для каждой из компаний Группы, имеет дополнительное значение. Для знака материнской фирмы АО «Śnieżka» применен главный корпоративный синий оттенок. Наиболее выразительный – пурпурный цвет – предназначен для компании «Śnieżka TRADE OF COLOURS», выполняющей роль центра компетенций в сфере маркетинга и продаж. Для лого венгерского предприятия «POLI-FARBE» выбран голубой цвет, связанный с его продуктовым знаком. В логотипе RAFIL сохранен серый цвет, ассоциирующийся с продуктовым брендом АО «Радомская фабрика красок и лаков».

В изображениях логотипов украинской компании «СНЕЖКА-УКРАИНА» и белорусской «Śnieżka BEL-POL» использованы соответственно желтый и зеленый цвета, в которых закодированы символы ценностей Группы, акцентирующие на инновационности и стратегическом подходе к бизнесу.

И хотя для идентификации каждой компании Группы использован отдельный, индивидуальный цвет, однако темно-синий цвет Группы объединяет их и подчеркивает, что все предприятия связаны как единая структура.

Помимо новых логотипов, визуальная корпоративная идентификация Группы «Śnieżka» предусматривает внедрение изменений в формате фирменных документов, визиток и прочих элементов, характерных для корпоративной коммуникации.

Справка: Во всех компаниях, входящих в Группу «Śnieżka», занято приблизительно 1400 сотрудников, а производственные предприятия, расположенные в четырех странах (Польше, Венгрии, Украине и Белоруссии), производят около 190 миллионов кг разных видов строительной химии ежегодно. На конец 2020 года Группа активно работала на 15 рынках.

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Автор: Григорий Бондарь