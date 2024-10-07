Группа Ferrexpo за 9 месяцев нарастила производство более, чем на 47%

В течение третьего квартала Ferrexpo эксплуатировала одну-две линии производства окатышей из четырех, сосредотачиваясь на продуктах высшего качества.

Горнорудная компания Ferrexpo, которая владеет в Украине Полтавским, Еристовским и Белановским горно-обогатительными комбинатами, за первые три квартала 2024 года нарастила производство продукции. По данным отчета компании за ІІІ квартал, общий объем производства за девять месяцев 2024 года составил 5 125 034 тонн, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным отчета, в течение третьего квартала Ferrexpo эксплуатировала одну-две линии производства окатышей из четырех, сосредотачиваясь на продуктах высшего качества. Так, общее производство окатышей за 9 месяцев этого года составило 4 567 168 тонн, из которых 3 780 610 тонн - премиальные окатыши с содержанием железа 65%.

"Для операций Ferrexpo третий квартал стал чрезвычайно сложным с точки зрения операционной деятельности и макроэкономической ситуации. Как мы отмечали в промежуточных результатах, требование импортировать 80% электроэнергии от наших западных соседей остается актуальным, и высокие тарифы продолжают негативно влиять на наши расходы. Это осложняется повышенными ставками на грузовые перевозки и дополнительными страховыми премиями из-за военных рисков", - отметил и.о. председателя правления Ferrexpo Лучио Дженовезе.

Видео дня

По его словам, для уменьшения давления на маржу компания сосредоточилась на продажах высококачественной железорудной продукции географически близкими клиентам, а также продажах премиальных окатышей для прямого восстановления в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Финансовый директор группы Ferrexpo Николай Кладиев отметил сентябрьские меры экономического стимулирования в Китае (например, отмена ограничений на покупку жилья), которые должны поддержать цены на железную руду, но отметил, что пока это "не дает никакой уверенности, что цены останутся на этих уровнях или еще больше вырастут".

Напомним, что акции Ferrexpo котируются на Лондонской фондовой бирже (FXPO). Компания входит в индекс FTSE All-Share. До начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года группа была третьим по величине экспортером окатышей в мире.