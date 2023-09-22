Она призывает усилить борьбу с нелегальным табачным рынком Украины.

Народный депутат Галина Янченко готова лично присоединиться к борьбе с нелегальным табаком.

Об этом она заявила вчера на презентации исследования Украинского института будущего "Нелегальный рынок табачной продукции в условиях полномасштабной войны: вызовы и угрозы " - говорится на официальном телеграм-канале Галины Янченко.

"Минус 22 млрд грн. - потери бюджета от нелегальной торговли подакцизными табачными товарами только в этом году. Это деньги, которые мы не сможем использовать для ВСУ и нашей обороны" - объясняет народный депутат.

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Галина Янченко напомнила, что "с 20% теневого рынка— 11% продажа товаров без всякого акциза вообще (по схеме Для Duty Free, хотя практически никаких DutyFree в стране с закрытыми аэропортами существовать не может). Еще 8% - это торговля поддельными товарами".

Народный депутат напомнила, что "первую схему с нелегальной продажей в Украине сигарет Duty Free недавно закрыла Верховная Рада, запретив продажу подакцизных сигарет через несуществующие DutyFree. Но бороться с подделкой могут только правоохранители".

Впрочем, учитывая ограниченный человеческий ресурс правоохранительной системы Галина Янченко советует "не распилить его на "охоту" за "бабушками" и "ларечками", а сосредоточиться на подпольных и нелегальных подделчиках. Их в стране около десяти, поэтому решить проблему вполне реально".

"Готова менять свои шпильки на кроссовки и ехать с правоохранителями на реализацию, если им самим страшно" - заявила Галина Янченко.

Также народный депутат советует обращать внимание на цены в местах продажи сигарет. Если цена ниже 59 гривен - это однозначно нелегальная продукция.

"И еще одна интересная цифра – 59 грн. именно столько из каждой пачки уходит в госбюджет акцизов и налогов. Поэтому если мы видим в ларьках или у бабушек пачку сигарет, которые стоят меньше 59 грн - это стопроцентно или нелегальный дьюти-фри, или контрафакт. Правоохранители и мы, как активные граждане, должны обращать внимание на такие истории. Потому что таким образом воруют деньги у нас, воруют нашу безопасность (потому что оборона недополучает средства) и воруют наше будущее" - уверена народный депутат.

Она призывает усилить борьбу с нелегальным табачным рынком Украины и вернуть 22 млрд. грн. в бюджет Украины

"Мы ездим по заграницам, просим наших западных союзников – военную помощь, финансовую поддержку нашей страны. Я не понимаю, почему мы не делаем достаточно "домашней работы", чтобы вернуть в бюджет эти 22 млрд. грн." - задает вопрос народный депутат Галина Янченко.

Участники презентации также напомнили, что упомянутой суммы было бы достаточно, чтобы приобрести около 1 млн. дронов-камикадзе, которые сейчас очень важны для наших защитников и могли бы им помочь на линии фронта.