В Украине усилят контроль за соблюдением трудового законодательства
В Украине с 1 сентября 2020 года будет усилен усилится контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
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Соответствующие проверки будет проводить Государственная служба Украины по вопросам труда.
В Гоструда уточнили, что контрольные мероприятия по выявлению неоформленных работников будут проводиться при содействии Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Национальной полиции
«В первую очередь меры контроля будут проведены у тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров. Выявление таких работодателей осуществляется путем анализа информации, имеющейся у различных органов государственной власти и местного самоуправления», — сказано в сообщении.
Уголовная ответственность
Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками, добавили в Гоструда.
Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.
Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.
Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.
«Инспектор труда обязательно начислит штраф в трех случаях:
За недопущения к проведению проверки.
За создание препятствий в ее проведении.
За выявленные незадекларированного труда: не заключили трудовой договор, не сообщили о найме в Государственную фискальную службу, не уплатили налоги", — уточнили в Гоструда.
По всем другим вопросам инспектор составляет предписание, где указывает, что надо исправить — в случае выполнения предписания в указанные сроки, работодателя не будут привлекать к ответственности.
Коронавирус и безработица
Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.
Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022-м и 8% в 2023-м.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%.
31 июля 2020 года Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине.
Хронология событий
- С момента объявления общенационального карантина по противодействию коронавируса в Украине количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек.
- Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.
- По состоянию на 11 июня 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.
- По состоянию на 10 июля 2020 года в центрах занятости были зарегистрированы 512 тысяч человек, которые искали работу.
- 19 августа 2020 года Кабинет министров Украины предложил сохранить программу помощи по частичной безработице после окончания карантина, введенного для борьбы с COVID-19.
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