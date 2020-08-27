В Украине усилят контроль за соблюдением трудового законодательства

Госслужба по вопросам труда проведет ряд проверок.

В Украине с 1 сентября 2020 года будет усилен усилится контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Соответствующие проверки будет проводить Государственная служба Украины по вопросам труда.

В Гоструда уточнили, что контрольные мероприятия по выявлению неоформленных работников будут проводиться при содействии Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Национальной полиции и т. д.

«В первую очередь меры контроля будут проведены у тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров. Выявление таких работодателей осуществляется путем анализа информации, имеющейся у различных органов государственной власти и местного самоуправления», — сказано в сообщении.

Уголовная ответственность

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками, добавили в Гоструда.

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.

Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.

«Инспектор труда обязательно начислит штраф в трех случаях:

За недопущения к проведению проверки.

За создание препятствий в ее проведении.

За выявленные незадекларированного труда: не заключили трудовой договор, не сообщили о найме в Государственную фискальную службу, не уплатили налоги", — уточнили в Гоструда.

По всем другим вопросам инспектор составляет предписание, где указывает, что надо исправить — в случае выполнения предписания в указанные сроки, работодателя не будут привлекать к ответственности.

Коронавирус и безработица

Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022-м и 8% в 2023-м.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%.

31 июля 2020 года Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине.

Хронология событий

С момента объявления общенационального карантина по противодействию коронавируса в Украине количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек.

Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.

По состоянию на 11 июня 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.

По состоянию на 10 июля 2020 года в центрах занятости были зарегистрированы 512 тысяч человек, которые искали работу.

19 августа 2020 года Кабинет министров Украины предложил сохранить программу помощи по частичной безработице после окончания карантина, введенного для борьбы с COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко