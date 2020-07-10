Главы Госпотребслужбы и Гослесагенства будут назначены вне конкурса

Решение было принято по предложению самих министров.

Кабинет министров Украины поручил министру развития экономики Игорю Петрашко назначить главу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и его первого заместителя.

Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на правительственном портале. Решение было принято по предложению самого Петрашко.

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Также Кабмин поручил министру защиты окружающей среды Роману Абрамовскому назначить главу Государственного агентства лесных ресурсов и его заместителя — также по предложению самого Абрамовского.

Справка УНИАН. В апреле Кабинет министров на период карантина разрешил назначать руководителей госорганов без проведения конкурса.

Как сообщал УНИАН, Госпотребслужба осталась без руководителя с октября 2019 года, когда подал в отставку предыдущий глава ведомства Владимир Лапа.

2 июля 2020 года Кабинет министров Украины уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого с занимаемой должности.

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