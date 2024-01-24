Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев незаконно и в ручном режиме требует от Фонда гарантирования вкладов физических лиц раскрыть банковскую тайну банка "Конкорд". Об этом на своей странице Facebook сообщила совладелица финансового учреждения Елена Соседка.

По ее словам, банку, который находится в процессе ликвидации, налоговая сначала насчитала штраф 700 тысяч гривень, который затем по личному указанию председателя налогового комитета увеличили до почти 400 миллионов гривень. Но, как отмечает Елена Соседка, Гетманцев на этом не останавливается и теперь требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну "Конкорда".

"Но Гетманцев на этом не остановился и сейчас в ручном режиме по телефону требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну для реализации своих преступных планов, что будет вопиющим нарушением закона. Он, прикрываясь государственными интересами, злоупотребляет властью и служебным положением и руками налоговой уничтожает украинский бизнес. Всем известно, что блокировка налоговых накладных, остановки возмещения НДС и космические штрафные санкции на предприятия - это все указания из кабинета председателя налогового комитета. Он лично звонит налоговикам и указывает как действовать в отношении того или иного бизнеса, что свидетельствует также о коррупции. По этим фактам мы уже готовим официальное обращение в НАБУ", - написала Елена Соседка.

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Банкир пояснила, что Фонд гарантирования вкладов не согласился с актом проверки "Конкорда" на 400 миллионов, и подал возражение. Такой шаг вполне соответствует букве закона. Завтра, 25 января, возражение должно рассмотреть Центральное межрегиональное управление налоговой по работе с крупными налогоплательщиками.

"Если завтра незаконный акт на вымышленные Гетманцевым 392 млн будет освящен решением комиссии под председательством Николая Чмерука, откроется "ящик Пандоры" и банковская среда будет понимать, что в любое время к ним может прийти налоговая, безосновательно начислить заоблачные миллиардные штрафы и это будет крахом для любого банка. Во времена Януковича "Беркут" выполнил преступный приказ и пошел против мирных протестующих Евромайдана, что привело к убийствам и гибели людей. А сегодня нардеп Даниил Гетманцев дает налоговой преступный приказ убивать бизнес", - добавила Елена Соседка