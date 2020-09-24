Аукцион запланирован на 22 октября / Фото УНИАН Владимир Гонтар
Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион третий завод государственного предприятия "Укрспирт" по стартовой цене 19,84 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".
Читайте такжеФонд госимущества выставил на приватизацию Артемовский спиртзавод
"Овечацкое МПД (место проведения деятельности) находится в Винницкой области и выставлено на приватизационный аукцион третьим из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, аукцион пройдет 22 октября 2020 года на площадке "Prozorro.Продажи".
Инфографика Ukrspirt
Хронология событий
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.
- Монополистом в спиртовой отрасли Украины является государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Правительство начало приватизацию «Укрспирта», которую планирует завершить до 1 июля 2021 года, и выставить на продажу более 40 заводов.
- В сентябре 2020 года Фонд госимущества Украины запустил процесс приватизации спиртовой отрасли.
- 15 сентября ФГИУ выставил на приватизацию Немировский спиртовой завод, а 17 сентября - Артемовский спиртзавод. Торги пройдут во второй половине октября.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram