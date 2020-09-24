Аукцион пройдет на площадке "Prozorro.Продажи".

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион третий завод государственного предприятия "Укрспирт" по стартовой цене 19,84 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".

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"Овечацкое МПД (место проведения деятельности) находится в Винницкой области и выставлено на приватизационный аукцион третьим из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, аукцион пройдет 22 октября 2020 года на площадке "Prozorro.Продажи".

Хронология событий

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины является государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Правительство начало приватизацию «Укрспирта», которую планирует завершить до 1 июля 2021 года, и выставить на продажу более 40 заводов.

В сентябре 2020 года Фонд госимущества Украины запустил процесс приватизации спиртовой отрасли.

15 сентября ФГИУ выставил на приватизацию Немировский спиртовой завод, а 17 сентября - Артемовский спиртзавод. Торги пройдут во второй половине октября.

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Автор: Анна Нагорная