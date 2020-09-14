По словам Джонсона, ЕС может приостановить поставки продуктов даже несмотря на существование пошлин на импорт из одного региона в другой.

Европейский Союз угрожает остановить поставки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию.

Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает DW.

Читайте такжеВеликобритания готова к тому, что соглашения с Евросоюзом не будет - Джонсон

По словам Джонсона, ЕС может приостановить поставки продуктов даже несмотря на существование пошлин на импорт из одного региона в другой.

Джонсон считает, что таким образом ЕС усиливает "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии.

Глава правительства уверен, что таким образом может быть уничтожена экономическая и территориальная целостность страны. В то же время, по его мнению, действия ЕС угрожают миру в Северной Ирландии.

В Евросоюзе заявили, что страна должна соответствовать ряду требований для того, чтобы ЕС дал разрешение на импорт продовольствия.

Выход Великобритании из ЕС

Референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016. 29 марта 2017 началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза.

25 ноября 2018 лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут пытаться выработать новые.

7 сентября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что если Великобритания и Евросоюз не договорятся о будущих отношениях до середины октября, то Лондон будет готов это принять и "двигаться дальше".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН