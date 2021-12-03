Специалисты советуют не рассчитывать на приток валюты от металлургической отрасли в ближайшие полгода.

Во всем мире с середины 2021 года стремительно падают цены на железную руду - с 200 долларов за тонну они опустились до 90.

Эксперты прогнозируют, что цены на руду продолжат падение. Причина такого тренда - спад потребления металла в Китае и более активные поставки из Бразилии и Австралии, говорится в сюжете "5 канала".

Читайте также"Будут еще проседать": ценам на железную руду спрогнозировали падение и назвали причины"Если руда будет падать, если цены на мировом рынке будут падать, то и поступления будут снижаться. Это динамика мировых рынков. Есть 100 и одна причина, почему цены так движутся. В первую очередь все упирается в Китай", – заявил инвестбанкир Сергей Фурса.

В сюжете отмечается, что цены на готовую металлопродукцию - важную составляющую украинского экспорта - тоже падают. Кроме того, эксперты не исключают, что в случае новых карантинных ограничений спрос и цены на руду и готовую продукцию могут упасть еще ниже.

Автор: Григорий Бондарь