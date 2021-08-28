Вероятно, новый аукцион состоится в середине осени.

Перенос аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания" даст возможность ведущим мировым компаниям титановой индустрии приобщиться к торгам, поскольку отведенных законом 2 месяцев не хватило для подготовки всех необходимых документов. Именно поэтому, перенос аукциона - оправданное и необходимое решение.

Такое мнение высказал эксперт Николай Давыдюк на своей странице в Facebook.

"Приватизация должна быть разумной. И если на аукцион ОГХК можно привлечь больше инвесторов - тогда его не просто можно, но и нужно перенести.

Мы же все стремимся, чтобы в Украину пришли стратегические инвесторы из числа крупнейших игроков отрасли. А для подобных корпораций пройти все согласования для сделки на несколько сотен миллионов долларов - это дело не 2 месяцев, которые предусмотрены законом", - считает эксперт.

Он добавил, что инвесторам необходимо проанализировать более 10 тысяч страниц финансовых, технических, юридических и других документов, а также провести собственные расчеты и проверки. Перенос аукциона позволит потенциальным покупателям провести необходимую подготовку и присоединиться к аукциону.

"Надеюсь, мы увидим высокую конкуренцию среди тех, кто относится к покупке украинского предприятия очень взвешенно и с расчетом на десятки последующих лет.

Ждем утверждения новой даты. Вероятно, это будет середина осени, тогда как раз останется время до конца года на все юридические согласования и начисления средств в бюджет", - рассказал Давидюк.

Напомним, что АО "ОГХК" - крупнейший производитель титановой продукции в Европе. Стартовая цена на приватизационном аукционе составит 3,7 млрд грн, в ходе торгов она может вырасти до более 5 млрд грн.

Автор: Григорий Бондарь