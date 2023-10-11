Экс-заместитель председателя правления "Укргазбанка" Денис Чернышов заявил о своем давнем конфликте с НАБУ.

Про это он заявил в интервью информагентству Украинские новости.

Бывший заместитель председателя правления "Укргазбанка" Денис Чернышов, которого подозревают в незаконном присвоении более 205 миллионов гривень на протяжении 2014-2020 годов, сообщил, что его конфликт с НАБУ начался во времена, когда он занимал должность заминистра юстиции.

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По его словам, НАБУ настойчиво просили того или иного фигуранта поместить в неприятные условия.

"Не буду врать, лично с такими просьбами не принято обращаться. Но с разной степенью настойчивости забрасывали такие просьбы через моих помощников. Например, условный Сидоренко попал в СИЗО, ко мне приходит мой помощник и говорит: "А можно его посадить в камеру не к подозреваемым по экономическому делу, а там, где сидят подозреваемые в убийстве?". Я это пресекал, чем вызывал их негативную реакцию", — сказал Денис Чернышов.

Также он рассказал, какая была цель такого рода просьб.

"Для того, чтобы человек дал показания или пошел на сделку со следствием. Я на такие уступки не шел. Безусловно, это никому не нравилось", — сказал Чернышов.