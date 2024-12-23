По словам экспертов, ситуация, которая сложилась с российской экономикой, показывает напряженность внутри страны.

У России появляется все больше трудностей с доставкой товаров в Китай из-за своей огромной восточной железнодорожной сети. Это означает, что в стране растут экономические проблемы, которые произошли из-за войны РФ в Украине и санкций, несмотря на заверения Москвы, что у них все хорошо, пишет Bloomberg.

По информации пропагандистского издания "Тасс", АО "Российские железные дороги" на прошлой неделе одобрила сокращение на 30% своей инвестиционной программы на 2025 год из-за быстрого роста стоимости заимствований.

"Увеличение количества грузов, связанных с войной, также усугубляет существующие узкие места, в то время как санкции влияют на трансграничные платежи. Эти факторы, вместе с давними логистическими проблемами, замедляют транспортировку таких товаров, как уголь и алюминий", - рассказывают в издании.

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В то же время в московской компании MMI Research подчеркнули, что в этом году железная дорога "переживает самый глубокий спад со времен кризиса 2008-2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется".

"Мы предполагаем, что это связано как с потребностями армии - загрузкой сети приоритетными грузами - так и с обострением проблем с подвижным составом", - добавили в сообщении компании.

В Bloomberg подчеркнули, что сложившаяся ситуация показывает напряженность внутри РФ, ведь российская полномасштабная война против Украины продолжается уже почти 3 года.

В то же время российский диктатор Владимир Путин уверяет, что экономика РФ находится в хорошем состоянии.

"Все держится на экономике. Ситуация нормальная, стабильная", - сказал он во время своего ежегодного телефонного разговора 19 декабря.

По его словам, инфляция "вызывает беспокойство", однако в 2024 году ВВП может вырасти примерно на 4%, в то время как безработица в стране находится на рекордно низком уровне.

"Для "Российских железных дорог" картина не такая радужная. Перевозчик, который часто заимствовал средства для инвестиций на открытых рынках, сейчас в значительной степени закрыт для них из-за санкций. Государственная поддержка ограничена, поскольку Москва переориентировала свой бюджет на войну", - напомнили в издании.

Известно, что в последние годы Россия сфокусировала свою торговлю на Азию, рассчитывая на так называемую железнодорожную сеть "Восточного полигона". Она имеет 14 тысяч километров и соединяет две самые длинные железные дороги РФ.

"Сеть уже давно обременена задержками в загрузке и неэффективной инфраструктурой, но сейчас она испытывает еще большую нагрузку. Сдвиг в сторону Азии увеличил объемы перевозок как в Россию, так и из нее, а спрос на путевое пространство значительно превышает возможности системы - несмотря на миллиарды долларов, потраченные на модернизацию", - объяснили в Bloomberg.

В свою очередь по информации MMI Research, объем грузоперевозок "Российских железных дорог" снизился на 5,2% в годовом исчислении в ноябре.

В то же время директор по инвестициям московской компании Astra Asset Management Дмитрий Полевой отметил, что "Российские железные дороги" нуждаются в улучшении, частично за счет инвестиций.

"В общем, железная дорога и нагрузка всегда является зеркалом того, что происходит в экономике", - добавил он.

Экономика РФ - последние новости

Ранее аналитики рассказали, что происходит с экономикой России на конец 2024 года. По их словам, Центральному банку России не удается сдержать инфляцию, несмотря на повышение ключевой ставки до 21%. Кроме того, общая инфляция составила 8,9% в годовом измерении, а базовая инфляция - 8,2%.

В то же время эксперты Института изучения войны написали, что Россию в следующем году ждут серьезные проблемы. Они отметили, что российская экономика оказалась не такой устойчивой к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий.

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