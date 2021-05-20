«Гугл» не предоставлял Комитету востребованную информацию более года.

Дочерняя компания американской технологической компании Google в Украине (ООО «Гугл») уплатила 1 млн грн штрафа за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом сообщила пресс-служба комитета на своем сайте.

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«ООО «Гугл» уплатило 1 млн гривен штрафа за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес», - сказано в сообщении.

Согласно законодательству об АМКУ, требования госуполномоченного комитета являются обязательными для выполнения.

Отмечается, что размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами - «Гугл» не предоставлял Комитету востребованную информацию более года.

«Это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение Комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции», - сообщила пресс-служба АМКУ.

Google и штрафы

В декабре 2011 года Google оштрафовали за подсказки в поиске.

В марте 2013 года США оштрафовали Google за незаконный сбор данных.

В декабре 2018 года в РФ компанию Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ скрывать запрещенные сайты.

В сентябре 2019 года Google оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube. Информация о детях использовалась для демонстрации им таргетированной рекламы.

16 февраля 2021 года Google оштрафовали на 1 миллион евро из-за французских гостиниц.

В апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 1 млн грн дочернюю компанию американской технологической компании Google в Украине (ООО «Гугл») за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

13 мая 2021 года стало известно о том, что итальянский регулятор оштрафовал Google на 102 миллиона евро

Google

Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира. ООО "Гугл" является дочерней компанией Google в Украине.

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Автор: Павел Степанец