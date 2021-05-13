По данным AGCM, Google в течение двух лет не разрешала приложению JuicePass работать на платформе Android Auto.

Итальянский антимонопольный регулятор (AGCM) оштрафовал компанию Google на €102 млн за злоупотребление доминирующим положением.

Как отмечает в своем заявлении регулятор, благодаря своей ОС Android и магазину приложений Google Play компания удерживает доминирующую позицию на рынке Италии, которая позволяет ей контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям.

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Так, по данным AGCM, Google в течение двух лет не разрешала приложению JuicePass, разработанному компанией Enel X, работать на платформе Android Auto.

Тем самым Google не давала Enel X нарастить пользовательскую базу и несправедливо ограничивала возможности конечных пользователей получить приложение, которое позволяет водителям электромобилей в режиме реального времени проверять доступность зарядных станций. При этом Google продвинула для тех же целей собственное приложение Google Maps, у которого функционал для помощи водителям электромобилей меньше, чем у JuicePass.

Регулятор обязал Google допустить приложение компании Enel X на платформу Android Auto и сделать доступными для Enel X и других разработчиков инструментарий для создания приложений, совместимых с Android Auto.

Google и штрафы

В декабре 2011 года Google оштрафовали за подсказки в поиске.

В марте 2013 года США оштрафовали Google за незаконный сбор данных.

В декабре 2018 года в РФ компанию Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ скрывать запрещенные сайты.

В сентябре 2019 года Google оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube. Информация о детях использовалась для демонстрации им таргетированной рекламы.

16 февраля 2021 года Google оштрафовали на 1 миллион евро из-за французских гостиниц.

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Автор: Елена Коваленко