Деньги на дальномеры были переданы Мультиплексом по первым результатам проведения благотворительного проекта "Герої не лише у кіно".

Партия лазерных дальномеров, которая отправляется на передовую, произведена в Украине.

Об этом рассказал директор Мультиплекса Роман Романчук, комментируя передачу оснащения военным, закупленного вместе с фондом Сергея Притулы, информирует Цензор.НЕТ.

"Это оснащение - первая часть нашей помощи в рамках благотворительного проекта вместе с фондом Сергея Притулы. Мы передаем военным необходимые вещи. Проект помощи будет продолжен, поэтому мы уже планируем следующие партии помощи на фронт", - заявил Романчук.

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Как сообщается, деньги на дальномеры были переданы Мультиплексом после первых результатов проведения благотворительного проекта "Герої не лише у кіно". Согласно условиям проекта, часть денег от покупки каждого билета в кино перечисляется в Благотворительный фонд Сергея Притулы.

"Все средства будут направлены на помощь Силам обороны Украины, а именно на закупку оптического оборудования: тепловизоров, приборов ночного видения, биноклей и т.д.", - говорится на сайте киносети.

Мультиплекс - крупнейшая сеть кинотеатров в Украине. Сеть с начала российского вторжения потеряла полностью или частично треть всех кинозалов, часть из них осталась на временно оккупированных территориях.

Романчук, комментируя недавнее уничтожение кинотеатра в Херсоне, заявил, что он будет восстановлен.

"Херсон - наши планы по открытию не меняются. Мы с тобой. Вскоре встретимся в кинозалах", - заявил общественный деятель.